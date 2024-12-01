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Виклики грудня — що буде з курсом долара найближчим часом

1 грудня 2024 18:20
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара на початку грудня – до чого готуватися українцям
Обмін валюти в Україні. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

У період з 25 по 29 листопада долар в Україні дорожчав. Це очікувана ситуація, враховуючи завершення місяця і певні зовнішні чинники. В короткостроковій перспективі валюта дешевшати не буде, проте на початку грудня експерти очікують стабілізацію ринку. Ближче до Нового року можливі відчутні коливання.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара наступного тижня.

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У п’ятницю, 29 листопада, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,59 грн/дол. Обмінники та банки відреагували на показник і встановили вищу вартість: середній курс продажу в обмінних пунктах 29 листопада сягнув позначки 41,82 грн/дол.

 

Курс в обмінниках
Динаміка готівкового курсу долара за тиждень. Фото: Мінфін

На думку Олексія Плотнікова, наступний тиждень мало чим відрізнятиметься від попередніх. Українці вбачатимуть традиційні коливання валютного ринку: спочатку гривня трохи ослабне, щоб люди змогли дорожче обміняти долари, а потім зміцніє для більш вигідної купівлі американських банкнот.

"Долар на початку грудня продовжить дорожчати, гривня надалі падатиме в ціні. До психологічної межі в 42 грн/дол. навряд чи дійде, цього очікуємо ближче до Нового року. Не треба забувати про дії Національного банку, який регулюватиме ситуацію на ринку і не допустить різких коливань. Плюс є фактор грошової допомоги від міжнародних партнерів, яка частково впливає на курсоутворення", — зауважив економіст.

Що стосується євро, то він планомірно дешевшав з вересня поточного року. 25 листопада почалося дорожчання в діапазоні майже 1 грн, проте не варто хвилюватися за зміну вектора. Експерт наголосив: реакція Єврозони на інавгурацію Дональда Трампа здатна сколихнути відношення валютної пари євро-долар, але така тенденція очікується в січні. А грудень, зокрема його початок, буде відносно спокійним для українців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здійснити обмін не всіх доларів і євро. Фінансові установи підпорядковуються вимогам Національного банку, який визначив норми прийняття валюти від населення. Купюри не повинні бути сильно пошкодженими і фальшивими, таку готівку обміняти неможливо.

Також ми писали, що курс долара в Україні впливає на доходи і заощадження громадян. Наприклад, якщо хтось додатково заробляє за рахунок коливань на валютному ринку, то його заробіток прямо залежить від дорожчання і здешевлення американського долара.

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