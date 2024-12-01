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Вызовы декабря — что будет с курсом доллара в ближайшее время

1 декабря 2024 18:20
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара в начале декабря – к чему готовиться украинцам
Обмен валюты в Украине. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

В период с 25 по 29 ноября доллар в Украине дорожал. Это ожидаемая ситуация, учитывая завершение месяца и некоторые внешние факторы. В краткосрочной перспективе валюта дешеветь не будет, однако в начале декабря эксперты ожидают стабилизацию рынка. Ближе к Новому году возможны ощутимые колебания.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

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В пятницу, 29 ноября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,59 грн/долл. Обменники и банки отреагировали на показатель и установили более высокую стоимость: средний курс продажи в обменных пунктах 29 ноября достиг отметки 41,82 грн/долл.

Курс в обменниках
Динамика наличного курса доллара за неделю. Фото: Минфин

По мнению Алексея Плотникова, следующая неделя будет мало чем отличаться от предыдущих. Украинцы увидят традиционные колебания валютного рынка: сначала гривна немного ослабнет, чтобы люди смогли дороже обменять доллары, а затем окрепнет для более выгодной покупки американских банкнот.

"Доллар в начале декабря продолжит дорожать, гривна в дальнейшем будет падать в цене. До психологического предела в 42 грн/долл. вряд ли дойдет, этого ожидаем ближе к Новому году. Не надо забывать о действиях Национального банка, который будет регулировать ситуацию на рынке и не допустит резких колебаний. Плюс есть фактор денежной помощи от международных партнеров, которая частично влияет на курсообразование", — отметил экономист.

Что касается евро, то он планомерно дешевел с сентября текущего года. 25 ноября началось удорожание в диапазоне почти 1 грн, однако не стоит переживать за изменение вектора. Эксперт подчеркнул, что реакция Еврозоны на инаугурацию Дональда Трампа способна всколыхнуть соотношение валютной пары евро-доллар, но такая тенденция ожидается в январе. А декабрь, в частности его начало, будет относительно спокойным для украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут осуществить обмен не всех долларов и евро. Финансовые учреждения подчиняются требованиям Национального банка, который определил нормы принятия валюты от населения. Купюры не должны быть сильно повреждены и фальшивы, такую наличность обменять невозможно.

Также мы писали, что курс доллара в Украине влияет на доходы и сбережения граждан. К примеру, если кто-то дополнительно зарабатывает за счет колебаний на валютном рынке, то его заработок напрямую зависит от удорожания и удешевления американского доллара.

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