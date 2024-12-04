Економіка України у 2025 році — що відбуватиметься з державою

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Наступний, 2025 рік для української економіки не буде легким. Повномасштабне вторгнення Росії продовжується, тож країна знову постане перед викликами, пов'язаними з війною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбуватиметься з економікою України у 2025 році.

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Опитані Центром економічної стратегії експерти вважають, що наступного року девальвація гривні становитиме близько 8%, а реальний ВВП може зрости на 3,5%, що дозволить номінальному ВВП досягти майже 189 млрд доларів.

Очікується, що середній курс гривні до долара наприкінці 2025 року буде на рівні, 45,7 грн. Натомість 2024 рік, як очікується, гривня завершить на показниках 42,2 грн до долара.

Водночас середній рівень інфляції на кінець 2025 року становитиме 7,5%.

Дефіцит державних фінансів у 2025-му скоротиться до 38 млрд доларів, тоді як у 2024-му — 44 мільярди доларів. Як очікується, дефіцит бюджету поступово зменшуватиметься й надалі. За прогнозами, у 2025 році він зменшиться до 19%.

Дефіцит державного бюджету — що зміниться у 2025 році

Нестачу коштів держава покриватиме за допомогою міжнародних донорів. Наприклад, фінансові надходження у 2025 році очікуються в рамках співробітництва українського уряду з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Також гроші в бюджет надходитимуть від програми Ukraine Facility.

Очікується, що наступного року від Ukraine Facility український уряд планує отримати майже 13 млрд доларів, а від МВФ — близько 2,7 млрд.

Також з’явилися ознаки того, що війна Росії проти України завершиться у 2025 році. Так, за словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, ціни на суверенні єврооблігації зросли на 7-15%. Тобто інвестори вважають, що гостра фаза війни завершиться наступного року.

"З середини жовтня почалося зростання цін на українські активи, фінансові ринки почали враховувати сценарій закінчення або призупинення гарячої фази війни", — каже вона.

Нагадаємо, раніше економіст Сергій Якубовський розповів Новинам.LIVE, що економіка України витримає виклики, які виникнуть перед країною у 2025 році. На його думку, допоки бізнес працює і є робочі місця, колапсу не станеться.