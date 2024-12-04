Экономика Украины в 2025 году — что будет с долларом, ценами и ВВП

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Следующий 2025 год для украинской экономики не будет легким. Полномасштабное вторжение России продолжается, поэтому страна вновь предстанет перед вызовами, связанными с войной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет происходить с экономикой Украины в 2025 году.

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Опрошенные Центром экономической стратегии эксперты считают, что в следующем году девальвация гривны составит около 8%, а реальный ВВП может вырасти на 3,5%, что позволит номинальному ВВП достичь почти 189 млрд долларов.

Ожидается, что средний курс гривны по отношению к доллару в конце 2025 года будет на уровне 45,7 грн. А 2024 год, как ожидается, гривна завершит на показателях 42,2 грн к доллару.

В то же время, средний уровень инфляции на конец 2025 года составит 7,5%.

Дефицит государственных финансов в 2025-м сократится до 38 млрд долларов, тогда как в 2024 – 44 миллиарда долларов. Как ожидается, дефицит бюджета будет постепенно уменьшаться и дальше. По прогнозам, в 2025 году он снизится до 19%.

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Нехватку средств государство будет покрывать с помощью международных доноров. К примеру, финансовые поступления в 2025 году ожидаются в рамках сотрудничества украинского правительства с Международным валютным фондом (МВФ). Также деньги в бюджет будут поступать от программы Ukraine Facility.

Ожидается, что в следующем году от Ukraine Facility украинское правительство планирует выручить почти 13 млрд долларов, а от МВФ — около 2,7 млрд. долларов.

Также появились признаки, что война России против Украины завершится в 2025 году. Так, по словам главного экономиста Dragon Capital Елены Билан, цены на суверенные еврооблигации выросли на 7-15%. То есть инвесторы полагают, что острая фаза войны завершится в следующем году.

"С середины октября начался рост цен на украинские активы, финансовые рынки начали учитывать сценарий окончания или приостановки горячей фазы войны" , — говорит она.

Напомним, ранее экономист Сергей Якубовский рассказал Новинам.Live, что экономика Украины выдержит вызовы, возникающие перед страной в 2025 году. По его мнению, пока бизнес работает и есть рабочие места, коллапса не произойдет.