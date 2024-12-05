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Передсвяткові валютні ігри — що відбувається з курсом долара

5 грудня 2024 17:54
Єлизавета Супівська - редактор
НБУ пішов на поступки – що відбувається з курсом долара напередодні свят
Американські долари в руках. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Національний банк України розрахував офіційний курс гривні до долара на п’ятницю, 6 грудня. Порівняно з попереднім днем, показник опустився на кілька копійок. Як прогнозують експерти, в першій декаді грудня відбуватимуться традиційні коливання валютного ринку, а ближче до новорічних свят можливе різке дорожчання долара.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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В четвер, 5 грудня, американська валюта коштувала 41,66 грн/дол. Це один із найвищих показників в історії України, пік прийшовся на 4 грудня — 41,69 грн/дол. Підкоривши цю вершину, офіційний курс гривні до долара пішов на спад. У п’ятницю різниця становитиме 10 копійок, оскільки регулятор розрахував рівень 41,59 грн/дол.

 

Курс НБУ
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: НБУ/скриншот

Готівковий ринок динамічно реагує на заходи Національного банку щодо регулювання вартості валюти. В обмінниках середній курс купівлі та продажу 5 грудня становив 41,65 грн/дол. і 41,71 грн/дол. відповідно. Банки продавали американські купюри за 41,93 грн/дол., а купували — за 41,50 грн/дол.

Що буде з курсом долара на новорічні свята

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого варто очікувати від валютного ринку протягом грудня і на різдвяно-новорічні свята. Експерт очікує традиційні коливання курсу в межах 10-20 копійок, оскільки до 20 числа не передбачається жодних зрушень, які могли би серйозно вплинути на долар.

"На новорічні свята є шанс, що долар коштуватиме 42 грн. Але вірогідність не стовідсоткова, бо Україна зараз перебуває у стані невпевненості. Це стосується не лише валютного ринку, а будь-яких напрямків діяльності. Очевидно одне: американські купюри дешевшати не будуть. Це константа, яку громадяни повинні прийняти",зауважив Олексій Плотніков.

Економіст застерігає українців від необдуманих рішень, пов’язаних із обмінними операціями. Не варто на початку грудня масово скуповувати долари, аби після Нового року продати дорожче і заробити на різниці показників. Бо не виключено, що підвищений попит серед населення і бізнесу пошкодить баланс на ринку і негативно вплине на динаміку.

Нагадаємо, курс долара в Україні підпорядковується різним факторам. НБУ намагається стримувати девальвацію гривні, але це вкрай важке завдання. Існує небезпечний період року, коли американська валюта може стрімко подорожчати.

Також ми писали, що експерти не вважають, ніби прийдешній рік буде легким для економіки країни. У 2025-му продовжиться повномасштабна війна, яка далі впливатиме на курс валют, споживчі ціни, інфляцію, ВВП тощо.

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