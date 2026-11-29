Женщина в почтенном возрасте. Фото: Новини.LIVE

В последнем месяце года в Украине не предусмотрена общая индексация или плановый перерасчет пенсий людям с инвалидностью. Выплаты будут начисляться в размерах, установленных после мартовского перерасчета. Однако часть пенсионеров всё же получит автоматическую надбавку. Конкретный размер ежемесячной выплаты зависит от группы инвалидности, страхового стажа, официального заработка и причины утраты трудоспособности.

Сколько будут платить людям с инвалидностью в декабре 2026 года — выясняли Новини.LIVE.

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Как определяется размер пенсии по инвалидности

В рамках общей пенсионной системы размер выплат по инвалидности определяется в процентах от пенсии по возрасту, на которую человек имел бы право:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Однако неработающие лица с III группой могут перейти на 100% пенсии по возрасту при наличии 30 лет стажа для женщин или 35 лет — для мужчин.

Если рассчитанная сумма оказывается недостаточной, государство гарантирует минимальный уровень выплат с учётом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в размере 2 595 грн:

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2 595 грн — минимум для работающих пенсионеров, не имеющих права на другие повышенные гарантии;

3 406 грн — минимальная выплата для неработающих лиц с инвалидностью, в частности II и III групп, с низкими базовыми начислениями;

3 725 грн — гарантированный минимум для лиц с I группой инвалидности по общей системе.

Кому полагаются повышенные выплаты

Для граждан, чья инвалидность связана с защитой страны или последствиями аварии на ЧАЭС, действуют отдельные государственные гарантии:

Лица с инвалидностью вследствие войны:

I группа — не менее 18 885 грн;

II группа — не менее 15 494 грн;

III группа — не менее 10 625 грн.

Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС:

I группа — не менее 20 653,55 грн,

II группа — 16 522,84 грн,

III группа — 12 392,13 грн.

Другие пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы:

I группа — 11 048,25 грн,

II группа — 8 838,60 грн,

III группа — 6 813,10 грн.

Кому повысят выплаты в декабре

Единственная категория получателей пенсий по инвалидности, у которых сумма в платежной ведомости увеличится именно в декабре, — это граждане, которым в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.

Пенсионный фонд начислит им ежемесячную возрастную компенсационную доплату автоматически (обращаться с заявлением не нужно):

300 грн — после достижения 70 лет;

456 грн — по достижении 75 лет;

570 грн — по достижении 80 лет.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты будут получать люди с инвалидностью с детства в 2027 году. Суммы будут значительно пересмотрены, поэтому украинцы могут рассчитывать на доплаты. Некоторые смогут получать более 10 000 гривен.

Также мы сообщали, кто может получить 3 200 гривен доплаты к пенсии. Речь идет о лицах с инвалидностью, нуждающихся в дополнительном уходе. Их опекуны получат помощь от государства.