Жінка поважного віку. Фото: Новини.LIVE

В останньому місяці року в Україні не передбачено загальної індексації чи планового перерахунку пенсій людям з інвалідності. Виплати нараховуватимуть за сумами, встановленими після березневого перерахунку. Проте частина пенсіонерів усе ж отримає автоматичну надбавку. Конкретний розмір щомісячної виплати залежить від групи інвалідності, страхового стажу, офіційного заробітку та причини втрати працездатності.

Скільки платитимуть людям з інвалідністю у грудні 2026 року — дізнавались Новини.LIVE.

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Як визначається розмір пенсії по інвалідності

За загальною пенсійною системою розмір виплат по інвалідності визначається у відсотках від пенсії за віком, на яку мала б право людина:

І група — 100% пенсії за віком;

ІІ група — 90% пенсії за віком;

ІІІ група — 50% пенсії за віком.

Проте непрацюючі особи з ІІІ групою можуть перейти на 100% пенсії за віком за наявності 30 років стажу для жінок або 35 років — для чоловіків.

Якщо розрахована сума виявляється замалою, держава гарантує мінімальний рівень виплат з урахуванням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на рівні 2 595 грн:

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2 595 грн — мінімум для працюючих пенсіонерів, які не мають права на інші підвищені гарантії;

3 406 грн — мінімальна виплата для непрацюючих осіб з інвалідністю зокрема ІІ та ІІІ груп із низькими базовими нарахуваннями;

3 725 грн — гарантований мінімум для осіб з І групою інвалідності за загальною системою.

Кому належать підвищенні оплати

Для громадян, чия інвалідність пов’язана із захистом країни або наслідками аварії на ЧАЕС, діють окремі державні гарантії:

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група — не менше 18 885 грн;

ІІ група — не менше 15 494 грн;

ІІІ група — не менше 10 625 грн.

Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

І група — не менше 20 653,55 грн,

ІІ група — 16 522,84 грн,

ІІІ група — 12 392,13 грн.

Інші постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи:

І група — 11 048,25 грн,

ІІ група — 8 838,60 грн,

ІІІ група — 6 813,10 грн.

Кому тільки підвищать виплати у грудні

Єдина категорія отримувачів пенсій по інвалідності, у кого сума в платіжній відомості зросте саме у грудні — це громадяни, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років.

Пенсійний фонд нарахує їм щомісячну вікову компенсаційну доплату автоматично (звертатися із заявою не потрібно):

300 грн — після досягнення 70 років;

456 грн — після досягнення 75 років;

570 грн — після досягнення 80 років.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які виплати отримуватимуть особи з інвалідністю з дитинства у 2027 році. Суми значно переглянуть, тож українці можуть розраховувати на доплати. Дехто зможе отримувати понад 10 000 гривень.

Також ми повідомляли, хто може отримати 3 200 гривень доплати до пенсії. Йдеться про осіб з інвалідністю, що потребують додаткового догляду за собою. Їхні доглядальники отримають допомогу від держави.