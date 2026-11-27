Жінка тримає готівку. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2027 року в Україні запрацюють оновлені розміри державної соціальної допомоги для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства І, ІІ та ІІІ груп. Базовий розмір державної підтримки суттєво відрізнятиметься від сум 2026 року. Однак все залежитиме від групи та підгрупи інвалідності та потреби у догляді.

Які суми заклали на 2027 рік — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки отримуватимуть діти з інвалідністю

Як зазначає відомство, розрахунок виплат відтепер привʼязаний до суми, яка не може бути меншою за 4 000 гривень. Для дітей віком до 18 років мінімальні щомісячні суми становитимуть:

не менше 8 000 гривень — основний розмір державної соціальної допомоги;

не менше 12 000 гривень — якщо за висновком медичної комісії дитина потребує догляду;

не менш 16 000 гривень — для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Також, якщо інвалідність дитини виникла внаслідок поранення чи вибухонебезпечних предметів, основний розмір допомоги збільшуватиметься на 50%.

Які суми для осіб з інвалідністю з дитинства

Після 18 років дітям з інвалідністю призначають групу. За сталою величиною в 4 000 гривень основна щомісячна допомога у 2027 році становитиме:

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І група — не менше 8 000 гривень;

— не менше 8 000 гривень; ІІ група — не менше 4 000 гривень;

— не менше 4 000 гривень; ІІІ група — не менше 3 000 гривень.

Для І групи може додатково призначатись надбавка на догляд:

У підгрупі А вона становить 8 000 гривень, тож загальна сума складатиме не більше 16 000 гривень. У підгрупі Б додаткова виплата дорівнює 4 000 гривень. Загальний виплата від держави дорівнюватиме 12 000 гривень.

Також додаткову надбавку на догляд у розмірі 3 000 гривень можуть отримати одинокі особи з інвалідністю з дитинства ІІ і ІІІ груп.

Як відбувається перерахунок

Нові виплати набудуть чинності вже з початку наступного року. Громадянам, які вже мають державну соціальну допомогу, ПФУ зробить автоматичний перерахунок. Відповідно особисто йти до відомства і надавати додаткові документи не потрібно.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, без чого українцям не призначать пенсію по інвалідності. Деяким громадянам ПФУ може призначити виплати по інвалідності лише за наявності трудового стажу. Величезну кількість років не вимагають, однак мінімальна має бути.

Також ми повідомляли, хто може отримувати мінімальну пенсію від 12 000 гривень. При чому суму пенсій переглядають кожного року 1 березня. Проте треба відповідати одному важливому критерію задля її отримання.