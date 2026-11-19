Пачка купюр гривні. Фото: УНІАН

Деяким українцям можуть призначити спеціальні виплати від держави, пов'язані зі станом здоров'я. Йдеться про осіб з інвалідністю, які мають підтверджену групу. Однак офіційне встановлення повної або часткової непрацездатності не гарантує отримання коштів. Ми розібралися, що обов'язково повинні мати громадяни станом на листопад 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Який стаж потрібен для пенсії по інвалідності

Українське законодавство передбачає призначення пенсії по інвалідності особам, яким виповнилася конкретна кількість років, лише за умови наявності достатнього страхового стажу.

Наприклад, щоб отримувати виплати на 1 групі, українці до 25 років включно повинні накопичити принаймні один рік стажу. На 2 та 3 групі аналогічний стаж вимагають до досягнення 23 років.

Інші показники для осіб з інвалідністю 1 групи перебувають на такому рівні:

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від 26 до 28 років — 2 роки;

від 29 до 31 року — 3 роки;

від 32 до 34 років — 4 роки;

від 35 до 37 років — 5 років;

від 38 до 40 років — 6 років;

від 41 до 43 років — 7 років;

від 44 до 48 років — 8 років;

від 49 до 53 років — 9 років;

від 54 до 59 років — 10 років.

Українці, яким встановили 2 або 3 групу інвалідності, мають дотриматися таких вимог стосовно страхового стажу при досягнення певного віку:

від 24 до 26 років — 2 роки;

від 27 до 28 років — 3 роки;

від 29 до 31 року — 4 роки;

від 32 до 33 років — 5 років;

від 34 до 35 років — 6 років;

від 36 до 37 років — 7 років;

від 38 до 39 років — 8 років;

від 40 до 42 років — 9 років;

від 43 до 45 років — 10 років;

від 46 до 48 років — 11 років;

від 49 до 51 року — 12 років;

від 52 до 55 років — 13 років;

від 56 до 59 років — 14 років.

Якщо виникає право на пенсію по інвалідності, фінансове забезпечення нараховують відповідно до закону. А відсутність достатнього страхового стажу призведе до призначення державної соціальної допомоги.

Розмір виплати дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, який у листопаді 2026 року становить 2 595 грн. Але сума варіюється для представників кожної групи: 1 група — 100% ПМ, 2 група — 80% ПМ (2 076 грн), 3 група — 60% ПМ (1 557 грн).

Мінімальні пенсії по інвалідності в листопаді

Раніше ми розповідали, яке фінансове забезпечення держава щомісяця гарантує особам з інвалідністю. Стаття 33 закону говорить, що розмір виплати залежить від пенсії за віком. Громадяни України можуть розраховувати на:

100% пенсії — 1 група;

90% пенсії — 2 група;

50% пенсії — 3 група.

Водночас пенсія по інвалідності внаслідок війни розраховується по-іншому. Виплати регулює постанова Кабінету Міністрів від 28 липня 2010 року № 656. Мінімальна сума для 1 групи становить 18 885 грн, для 2 групи — 15 494 грн, для 3 групи — 10 625 грн, для УБД — 6 197 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому через стан здоров'я будуть доплачувати 8 000 грн. З 1 січня 2027 року в Україні хочуть підвищити розміри соціальної допомоги. Йдеться про дітей з інвалідністю до 18 років і громадян з інвалідністю з дитинства.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги передбачені для осіб з інвалідністю 3 групи у листопаді 2026 року. Українці можуть розраховувати на спеціальні умови на роботі. Йдеться про скорочений період діяльності — не більше 36 годин — без зниження зарплати.