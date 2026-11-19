Пачка купюр гривны. Фото: УНИАН

Некоторым украинцам могут назначить специальные выплаты от государства, связанные с состоянием здоровья. Речь идет о лицах с инвалидностью, имеющих подтвержденную группу. Однако официальное установление полной или частичной нетрудоспособности не гарантирует получение денег. Мы разобрались, что обязательно должны иметь граждане по состоянию на ноябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Реклама

Какой стаж необходим для пенсии по инвалидности

Украинское законодательство предусматривает назначение пенсии по инвалидности лицам, достигшим определенного возраста, только при условии наличия достаточного страхового стажа.

Например, чтобы получать выплаты на 1 группе, украинцы до 25 лет включительно должны накопить как минимум один год стажа. На 2 и 3 группах аналогичный стаж требуется до достижения 23 лет.

Другие показатели для лиц с инвалидностью 1 группы находятся на таком уровне:

Читайте также:

от 26 до 28 лет — 2 года;

от 29 до 31 года — 3 года;

от 32 до 34 лет — 4 года;

от 35 до 37 лет — 5 лет;

от 38 до 40 лет — 6 лет;

от 41 до 43 лет — 7 лет;

от 44 до 48 лет — 8 лет;

от 49 до 53 лет — 9 лет;

от 54 до 59 лет — 10 лет.

Украинцы, которым установлена 2 или 3 группа инвалидности, должны соблюдать такие требования в отношении страхового стажа при достижении определенного возраста:

от 24 до 26 лет — 2 года;

от 27 до 28 лет — 3 года;

от 29 до 31 года — 4 года;

от 32 до 33 лет — 5 лет;

от 34 до 35 лет — 6 лет;

от 36 до 37 лет — 7 лет;

от 38 до 39 лет — 8 лет;

от 40 до 42 лет — 9 лет;

от 43 до 45 лет — 10 лет;

от 46 до 48 лет — 11 лет;

от 49 до 51 года — 12 лет;

от 52 до 55 лет — 13 лет;

от 56 до 59 лет — 14 лет.

Если возникает право на пенсию по инвалидности, финансовое обеспечение начисляется в соответствии с законом. А отсутствие достаточного страхового стажа приведет к назначению государственной социальной помощи.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в ноябре 2026 года составляет 2 595 грн. Однако сумма варьируется для представителей каждой группы: 1 группа — 100% ПМ, 2 группа — 80% ПМ (2 076 грн), 3 группа — 60% ПМ (1 557 грн).

Минимальные пенсии по инвалидности в ноябре

Ранее мы рассказывали, какое финансовое обеспечение государство ежемесячно гарантирует лицам с инвалидностью. Статья 33 закона гласит, что размер выплаты зависит от пенсии по возрасту. Граждане Украины могут рассчитывать на:

100% пенсии — 1 группа;

90% пенсии — 2 группа;

50% пенсии — 3 группа.

В то же время пенсия по инвалидности вследствие войны рассчитывается иначе. Выплаты регулируются постановлением Кабинета Министров от 28 июля 2010 года № 656. Минимальная сумма для 1 группы составляет 18 885 грн, для 2 группы — 15 494 грн, для 3 группы — 10 625 грн, для УБД — 6 197 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из-за состояния здоровья будут доплачивать 8 000 грн. С 1 января 2027 года в Украине планируют увеличить размеры социальной помощи. Речь идет о детях с инвалидностью до 18 лет и гражданах с инвалидностью с детства.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью 3 группы в ноябре 2026 года. Украинцы могут рассчитывать на специальные условия на работе. Речь идет об укороченном рабочем времени — не более 36 часов — без снижения зарплаты.