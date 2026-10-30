Украинец оформляет документы в ЦНАПе. Фото: УНИАН

Украинцы с III группой инвалидности относятся к категории трудоспособных лиц, поэтому часто считают, что у них практически нет никаких гарантий от государства. На самом деле перечень льгот довольно обширен, и человек может получать не только пенсию или социальную помощь, но и скидки на коммунальные услуги, проезд в транспорте, а при определенных условиях — бесплатные лекарства.

На что могут претендовать граждане с третьей группой инвалидности с 1 ноября 2026 года, разбирались Новини.LIVE.

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Пенсия и социальная помощь с 1 ноября

Основная выплата, которую получают люди с 3-й группой инвалидности, — страховая пенсия по инвалидности. Конкретная сумма зависит от стажа и заработка гражданина, но в целом определяется как 50% от расчетной пенсии по возрасту.

Минимальная сумма пенсии для украинцев с третьей группой инвалидности в 2026 году не может быть меньше 2 595 грн. То есть гарантированно выплачивается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Государство не оставляет без финансовой поддержки даже тех, кто не работал официально. Если для страховой пенсии не хватает стажа, назначается социальная помощь, которая составляет 60 % прожиточного минимума. В 2026 году это 1 557 грн. Также лицам с третьей группой инвалидности могут выплачивать надбавку в размере 1 946 грн, если человек одинок и нуждается в постоянном уходе.

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Украинцам, которым установлена инвалидность 3-й группы вследствие войны, размер выплаты не может быть меньше 50% денежного довольствия военнослужащего.

Льготы на коммунальные услуги

В целом государством не предусмотрены скидки на коммунальные услуги для граждан с третьей группой инвалидности, но есть исключение, и оно касается тех, кто получил группу инвалидности в результате боевых действий или военной травмы. Для таких украинцев предусмотрена льгота в размере 50% на коммунальные услуги, потребленные в пределах установленных норм.

Все остальные граждане с такой группой инвалидности могут оформить жилищную субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода семьи.

Транспортные и медицинские льготы

На лиц с III группой инвалидности не распространяется право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но есть исключение для тех, кто получил такую инвалидность в результате войны. Они наравне с участниками боевых действий и ветеранами могут не платить за проезд в автобусах, метро, трамваях и троллейбусах.

Отдельно могут предоставляться льготы на междугородние поездки:

для некоторых категорий с 3 группой — сезонная скидка 50% на самолеты, поезда и междугородние автобусы;

для людей с инвалидностью вследствие войны 3-й группы — скидка действует наравне с участниками боевых действий.

Третья группа инвалидности также предусматривает медицинские льготы, например, можно бесплатно получить лекарства, но при условии, что человек получает минимальную пенсию или социальную выплату. В остальных случаях стоимость препаратов не компенсируется.

По направлению врача возможно бесплатное протезирование и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации. Раз в два года можно поехать на санаторно-курортное лечение. Путевку можно получить бесплатно или на льготных условиях в зависимости от оснований.

Трудовые права и ограничения

Люди с третьей группой инвалидности считаются трудоспособными, однако для них действуют специальные условия на рабочем месте. В частности, предусмотрена сокращенная рабочая неделя продолжительностью не более 36 часов без сокращения заработной платы.

Работодатель может привлекать таких лиц к сверхурочной работе или ночным сменам только при наличии их письменного согласия. Человека с инвалидностью 3-й группы нельзя уволить в ходе сокращения штата без предоставления другой работы. Кроме того, таким гражданам предоставляются 2 дополнительных дня оплачиваемого отпуска.

Ранее Новини.LIVE сообщали о льготах и выплатах для украинцев со второй группой инвалидности. Пенсия для этой категории составляет 90% от суммы, которую человек получал бы по возрасту. Вместе с тем предоставляется 50% скидка на лекарства по рецепту и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Также Новини.LIVE сообщали, что значительный пакет поддержки предусмотрен для людей с 1 группой инвалидности. В отдельных случаях может предоставляться 100% скидка на коммунальные услуги. Также лекарства предоставляются со скидкой 50% или даже бесплатно.