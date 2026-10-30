Українець оформлює документи у ЦНАПі. Фото: УНІАН

Українці з III групою інвалідності належать до категорії працездатних осіб, тому часто вважають, що не мають майже ніяких гарантів від держави. Насправді перелік пільг чималий і людина може отримувати не тільки пенсію чи соцдопомогу, а й знижки на комунальні послуги, проїзд у транспорті та за певних умов безплатні ліки.

На що можуть претендувати громадяни з третьою групою інвалідності з 1 листопада 2026 року, розбиралися Новини.LIVE.

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Пенсія та соцдопомога з 1 листопада

Основна виплата, яку отримують люди з 3 групою — страхова пенсія по інвалідності. Конкретна сума залежить від стажу та заробітку громадянина, але загалом визначається як 50% від розрахункової пенсії за віком.

Мінімальна сума пенсії для українців з третьою групою інвалідності у 2026 році не може бути менше ніж 2 595 грн. Тобто, гарантовано виплачують прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Держава не залишає без фінансової підтримки навіть тих, то не працював офіційною. Якщо для страхової пенсії не вистачає стажу, призначається соціальна допомога, яка становить 60% прожиткового мінімуму. У 2026 році це 1 557 грн. Також особам з третьою групою інвалідності можуть виплачувати 1 946 грн надбавки, якщо людина одинока та потребує постійного догляду.

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Українцям, яким встановили інвалідність 3 групи внаслідок війни, розмір виплати не може бути меншою за 50% грошового забезпечення військового.

Пільги на комуналку

Загалом державою не передбачені знижки на комунальні послуги для громадян з третьою групою інвалідності, але є виключення і воно стосується тих, хто отримав групу внаслідок бойових дій або військової травми. Для таких українців передбачена пільга у розмірі 50% на комунальні послуги, спожиті у межах встановлених норм.

Всі інші громадяни з такою групою інвалідності можуть оформити житлову субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують 15% доходу сім'ї.

Транспортні та медичні пільги

На осіб з III групою інвалідності не пошиються право на безплатний проїзд у громадському транспорті, але є виняток для тих, хто отримав таку інвалідність внаслідок війни. Вони на рівні з УБД та ветеранами можуть не платити за проїзд в автобусах, метро, трамваях та тролейбусах.

Окремо можуть надаватися пільги на міжміські поїздки:

для деяких категорій із 3 групою — сезонна знижка 50% на літаки, поїзди та міжміські автобуси;

для людей з інвалідністю внаслідок війни 3 групи — знижка діє нарівні з УБД.

Третя група інвалідності також передбачає медичні пільги, наприклад, можна безкоштовно отримати ліки, але за умови, що людина отримує мінімальну пенсію чи соцвиплату. В інших випадках вартість препаратів не компенсується.

За направленням лікаря можливе безкоштовне протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Раз на два роки можна поїхати на санаторно-курортне лікування. Путівку можна отримати безплатно або за пільговими умовами залежно від підстав.

Трудові права та обмеження

Люди з третьою групою інвалідності вважаються працездатними, однак для них діють спеціальні умови на робочому місці. Зокрема, передбачений скорочений робочий тиждень тривалістю не більше 36 годин без скорочення заробітної плати.

Роботодавець може залучити таких осіб до понаднормових робіт або нічних змін тільки за надання письмової згоди. Людину з інвалідністю 3 групи не можуть звільнити під час скорочення штабу без надання іншої роботи. Окрім того, таким громадянам надаються 2 додаткові дні оплачуваної відпустки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про пільги та виплати для українців з другою групою інвалідності. Пенсія для цієї категорії складає 90% від суми, яку особа отримувала б за віком. Разом з тим надається 50% знижки на ліки за репептом та безплатний проїзд у громадському транспорті.

Також Новини.LIVE інформували, що чималий пакет підтримки передбачений для людей з 1 групою інвалідності. В окремих випадках може надаватися 100% знижки на комунальні послуги. Також ліки з 50% знижки або навіть безкоштовно.