Не только основная выплата: кому из-за инвалидности будут доплачивать 8 000 грн
Люди с инвалидностью нуждаются в особой поддержке, государство это понимает и поэтому с 1 января 2027 года увеличивает размеры социальной помощи. Новые выплаты готовятся для детей с инвалидностью и людей, которым установили инвалидность в детстве. В зависимости от группы, подгруппы и индивидуальных потребностей ежемесячное пособие составит от 3 000 до 16 000 грн.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области, передают Новини.LIVE.
Кому повысят выплаты
Новый подход к социальной помощи детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства предусмотрен Законом № 4955-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью", принятым 19 августа 2026 года.
Изменения касаются лишь двух категорий:
- детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- граждан с инвалидностью с детства I, II и III групп.
Пенсионный фонд подчеркивает, что новые размеры выплат не касаются украинцев, получивших группу инвалидности уже во взрослом возрасте.
Новые суммы для детей с инвалидностью
Базовая государственная помощь детям с инвалидностью с 1 января 2027 года составит 200% базовой величины. То есть будут выплачивать минимум 8 000 грн, поскольку базовая величина не может быть меньше 4 000 грн.
Окончательный размер выплат будет зависеть также от потребностей ребенка:
- 8 000 грн — базовый размер помощи;
- 8 000 грн плюс 4 000 грн доплаты — детям, которым врачебно-консультативная комиссия подтвердила необходимость ухода;
- 8 000 грн плюс 8 000 грн доплаты — детям с инвалидностью подгруппы А.
Если инвалидность ребенка связана с ранением или иным повреждением в результате взрывоопасных предметов, государство отдельно предусматривает увеличение выплаты на 50%.
Новые выплаты лицам с инвалидностью с детства
При базовой величине в 4 000 грн основное ежемесячное пособие для этой категории граждан составит:
- I группа — не менее 8 000 грн;
- II группа — не менее 4 000 грн;
- III группа — не менее 3 000 грн.
Дополнительно предусмотрены доплаты за уход для украинцев с инвалидностью с детства первой группы.
Размер надбавки будет зависеть от подгруппы:
- подгруппа А — дополнительно 8 000 грн, общее пособие составит не менее 16 000 грн;
- подгруппа Б — дополнительно 4 000 грн, общая помощь составит не менее 12 000 грн.
Одинокие люди с инвалидностью с детства II и III групп также смогут получать не менее 3 000 грн надбавки, если им подтвердят необходимость постоянного ухода.
Придется ли переоформлять пособие
Основные положения закона вступят в силу с 1 января 2027 года. Украинцам с инвалидностью, которые уже получают соответствующее социальное пособие, не нужно повторно оформлять выплаты. Пенсионный фонд автоматически пересчитает помощь.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью имеют право на специальные льготы. Если инвалидность наступила в результате войны, государство предоставляет 100% скидку на коммунальные услуги. Лицам с первой и второй группой инвалидности, а также детям с инвалидностью разрешается бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Также Новини.LIVE писали о выплатах украинцам с III группой инвалидности в ноябре. Таким людям выплачивают не менее 50% от пенсии по возрасту или социальную помощь, если нет стажа. Также могут выплачивать надбавку в размере 1 946 грн, если человек одинок и нуждается в постоянном уходе.