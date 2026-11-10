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Головна Економіка Не лише основна виплата: кому через інвалідність доплачуватимуть 8 000 грн

Не лише основна виплата: кому через інвалідність доплачуватимуть 8 000 грн

Ua ru
10 листопада 2026 05:45
Виплати людям з інвалідністю з дитинства у 2027 році: нові суми для I, II та III груп УНІАН
Жінка на колісному кріслі пересувається вулицею. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю потребують особливої підтримки, держава це розуміє й тому з 1 січня 2027 року підвищує розміри соціальної допомоги. Нові виплати готують для дітей з інвалідністю та людей, яким встановили інвалідність у дитинстві. Залежно від групи, підгрупи та індивідуальних потреб щомісячна допомога становитиме від 3 000 до 16 000 грн. 

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області, передають Новини.LIVE.

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Кому підвищать виплати

Новий підхід до соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства передбачений Законом № 4955-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю", ухваленим 19 серпня 2026 року. 

Зміни стосуються лише двох категорій: 

  • дітей з інвалідністю віком до 18 років;
  • громадян з інвалідністю з дитинства I, II та III груп.

Пенсійний фонд наголошує, що нові розміри виплат не стосуються українців, які отримали групу інвалідності уже в дорослому віці. 

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Нові суми для дітей з інвалідністю

Основа державна допомога дітям з інвалідністю з 1 січня 2027 року становитиме 200% базової величини. Тобто, платитимуть мінімум 8 000 грн, оскільки базова величина не може бути меншою за 4 000 грн.

Остаточний розмір виплат залежатиме ще й від потреб дитини:

  • 8 000 грн — базовий розмір допомоги;
  • 8 000 грн плюс 4 000 грн доплати — дітям, яким лікарсько-консультативна комісія підтвердила потребу в догляді;
  • 8 000 грн плюс 8 000 грн доплати — дітям з інвалідністю підгрупи А.

Якщо інвалідність дитини пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням внаслідок вибухонебезпечних предметів, держава окремо передбачає збільшення виплати на 50%.

Нові виплати особам з інвалідністю з дитинства

При базовій величині у 4 000 грн основна щомісячна допомога для цієї категорії громадян становитиме: 

  • I група — не менше 8 000 грн;
  • II група — не менше 4 000 грн;
  • III група — не менше 3 000 грн.

Додатково передбачені доплати за догляд для українців з інвалідністю з дитинства першої групи.  

Розмір надбавки залежатиме від підгрупи:

  • підгрупа А — додатково 8 000 грн, загальна допомога становитиме не менше 16 000 грн;
  • підгрупа Б — додатково 4 000 грн, загальна допомога становитиме не менше 12 000 грн.

Одинокі люди з інвалідністю з дитинства II та III груп також зможуть отримувати щонайменше 3 000 грн доплати, якщо їм підтвердити потребу у постійному догляді. 

Чи доведеться переоформляти допомогу

Основні положення закону набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Українцям з інвалідністю, які вже отримують відповідну соціальну допомогу, не потрібно повторно оформлювати виплати. Пенсійний фонд автоматично перерахує допомогу. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що люди з інвалідністю мають право на спеціальні пільги. Якщо інвалідність настала внаслідок війни держава надає 100% знижки на комуналку. Особам з першою та другою групою інвалідності, а також дітям з інвалідністю дозволяється безплатно користуватися громадським транспортом. 

Також Новини.LIVE писали про виплати українцям з III групою інвалідності у листопаді. Таким людям виплачують не менше 50% від пенсії за віком або соцдопомогу, якщо немає стажу. Також можуть виплачувати 1 946 грн надбавки, якщо людина одинока та потребує постійного догляду. 

інвалідність соцвиплати Пенсійний Фонд особа з інвалідністю соціальний захист
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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