Женщина держит наличные. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2027 года в Украине вступят в силу обновленные размеры государственной социальной помощи для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства I, II и III групп. Базовый размер государственной поддержки существенно отличаться от сумм 2026 года. Однако все будет зависеть от группы и подгруппы инвалидности, а также от потребности в уходе.

Какие суммы заложены на 2027 год — выясняли Новини.LIVE.

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Сколько будут получать дети с инвалидностью

Как отмечает ведомство, расчет выплат отныне привязан к сумме, которая не может быть меньше 4 000 гривен. Для детей в возрасте до 18 лет минимальные ежемесячные суммы составят:

не менее 8 000 гривен — основной размер государственной социальной помощи;

не менее 12 000 гривен — если по заключению медицинской комиссии ребенок нуждается в уходе;

не менее 16 000 гривен — для детей с инвалидностью подгруппы А.

Кроме того, если инвалидность ребенка возникла в результате ранения или воздействия взрывоопасных предметов, основной размер помощи будет увеличен на 50%.

Каковы суммы для лиц с инвалидностью с детства

После 18 лет детям с инвалидностью присваивают группу. При фиксированной величине в 4 000 гривен основная ежемесячная помощь в 2027 году составит:

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I группа — не менее 8 000 гривен;

— не менее 8 000 гривен; II группа — не менее 4 000 гривен;

не менее 4 000 гривен; III группа — не менее 3 000 гривен.

Для I группы может дополнительно назначаться надбавка на уход:

В подгруппе А она составляет 8 000 гривен, поэтому общая сумма составит не более 16 000 гривен. В подгруппе Б дополнительная выплата равна 4 000 гривен. Общая выплата от государства составит 12 000 гривен.

Также дополнительную надбавку на уход в размере 3 000 гривен могут получить одинокие лица с инвалидностью с детства II и III групп.

Как происходит перерасчет

Новые выплаты вступят в силу уже с начала следующего года. Гражданам, которые уже получают государственную социальную помощь, ПФУ произведет автоматический перерасчёт. Соответственно, лично обращаться в ведомство и предоставлять дополнительные документы не требуется.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, без чего украинцам не назначат пенсию по инвалидности. Некоторым гражданам ПФУ может назначить выплаты по инвалидности только при наличии трудового стажа. Огромного количества лет не требуют, однако минимальный стаж должен быть.

Также мы сообщали, кто может получать минимальную пенсию от 12 000 гривен. При этом сумма пенсий пересматривается ежегодно 1 марта. Однако для ее получения необходимо соответствовать одному важному критерию.