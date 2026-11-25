Квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В отопительный сезон украинцы могут получить помощь от государства в виде жилищной субсидии. Однако факт назначения не всегда означает, что выплата будет производиться в рассчитанном размере, ведь из-за некоторых изменений в семье Пенсионный фонд может провести перерасчет. В частности, субсидия может уменьшиться из-за трудоустройства одного из родственников.

Когда новая зарплата в семье может стать причиной для перерасчета, объяснили в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

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Как рассчитывается субсидия

Сотрудники ПФУ при расчете жилищной субсидии учитывают среднемесячный совокупный доход семьи. Если совершеннолетний член домохозяйства, который ранее был безработным, нашел работу и начал официально получать зарплату, общий доход семьи может увеличиться.

Соответственно, обязательная доля расходов домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг также может увеличиться. В таком случае ПФУ проводит перерасчет субсидии в сторону уменьшения. Однако это происходит не всегда сразу после трудоустройства человека.

Согласно правилам, для расчета субсидии используются не текущие заработные платы членов семьи, а доходы за установленный период. Например, если заявитель обращается в ноябре, ПФУ учитывает доходы за 2-й и 3-й кварталы 2026 года. В то же время, если помощь оформляет пенсионер, пенсия будет учтена за сентябрь.

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Таким образом, если член семьи устроился на работу сразу после назначения субсидии, новая зарплата может не попасть в расчет сразу, но будет учтена при назначении помощи на последующие периоды.

Могут ли полностью отменить субсидию

В большинстве случаев ПФУ просто устанавливает меньший размер помощи, если после трудоустройства доход домохозяйства увеличился. Однако к прекращению выплат могут привести и другие обстоятельства.

Например, для трудоспособных совершеннолетних членов семьи важную роль играет наличие дохода и уплата ЕСВ. Общие правила предусматривают, что отсутствие дохода или недостаточная уплата ЕСВ в течение определенного периода могут стать основанием для отказа в жилищной субсидии еще на этапе подачи заявления.

Таким образом, если безработный член семьи начал официально работать, это может даже сыграть на руку домохозяйству и устранить риск вообще не получить денежную помощь от государства.

Другие основания для отказа в субсидии

Законодательство предусматривает ряд ограничений, в частности, касающихся имущественного положения заявителя. Например, в субсидии могут отказать, если кто-либо из членов домохозяйства имеет открытые депозитные счета в банке на общую сумму свыше 100 000 гривен. Покупка валюты или облигаций на аналогичную сумму также может привести к потере права на выплату.

Кроме того, стоит обратить внимание на транспортные средства, находящиеся в собственности семьи. Если кто-то из домохозяйства владеет автомобилем, выпущенным менее 5 лет назад, или несколькими машинами, выпущенными менее 15 лет назад, ПФУ может отказать в назначении субсидии. Однако для ряда случаев предусмотрены исключения, поэтому заявителям стоит проконсультироваться со специалистами Пенсионного фонда, прежде чем делать вывод, что помощь не будет предоставлена.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получать две субсидии. Это касается семей, которые отапливают жилье твердым топливом и пользуются другими услугами, в частности электроснабжением и газом для приготовления пищи. Помощь предоставляется, если семья соответствует условиям ее назначения.

Кроме того, Новини.LIVE писали о нюансах оформления субсидии в ноябре. Если не успеть в установленный срок, можно лишиться части помощи. Выплату назначат не с начала отопительного сезона, а с месяца обращения.