Платіжки та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

На опалювальний сезон українці можуть отримати допомогу від держави у вигляді житлової субсидії. Однак факт призначення не завжди означає, що виплата буде надаватися в обчисленому розмірі, адже через деякі зміни у родині, Пенсійний фонд може провести перерахунок. Зокрема, субсидія може зменшитися через працевлаштування одного з родичів.

Коли нова зарплата у сім'ї може стати причиною для перерахунку, пояснили у Пенсійному фонді України, передають Новини.LIVE.

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Як розраховується субсидія

Працівники ПФУ при обчисленні житлової субсидії враховують середньомісячний сукупний дохід родини. Якщо повнолітній член домогосподарства, який раніше був безробітним, знайшов роботу й почав офіційно отримувати зарплату, загальний дохід сім'ї може зрости.

Відповідно, обов'язкова частка витрат домогосподарства на сплату житлово-комунальних послуг також може збільшитися. У такому випадку ПФУ проводить перерахунок субсидії у бік зменшення. Однак це відбувається не завжди одразу після працевлаштування людини.

Згідно з правилами, для розрахунку субсидії використовують не нинішню заробітну плату членів родини, а доходи за встановлений період. Наприклад, якщо заявник звертається у листопаді, ПФУ враховує доходи за 2 та 3 квартали 2026 року. Водночас якщо допомогу оформлює пенсіонер, пенсію врахують за вересень.

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Таким чином, якщо член родини працевлаштувався одразу після призначення субсидії, нова зарплата може не потрапити до розрахунку одразу, але врахується під час призначення допомоги на наступні періоди.

Чи можуть повністю скасувати субсидію

У більшості випадків ПФУ просто визначає менший розмір допомоги, якщо після працевлаштування дохід домогосподарства збільшився. Однак до припинення виплат можуть призвести інші обставини.

Наприклад, для працездатних повнолітніх членів родини відіграє важливу роль наявність доходу та сплата ЄСВ. Загальні правила передбачають, що відсутність доходу або недостатня сплата ЄСВ протягом визначеного періоду можуть стати підставою для відмови у житловій субсидії ще на етапі звернення заявника.

Таким чином, якщо безробітний член сім'ї почав офіційно працювати, це може навіть зіграти на руку домогосподарству й усунути ризик взагалі не отримати грошову допомогу від держави.

Інші підстави для відмови у субсидії

Законодавство передбачає низку обмежень, зокрема, у майновому стані заявника. Наприклад, відмовити у субсидії можуть, якщо хтось із членів домогосподарства має відкриті депозитні рахунки в банку на загальну суму понад 100 000 гривень. Купівля валюти або облігацій на аналогічну суму також може призвести до втрати права на виплату.

Додатково варто звернути увагу на транспорті засоби, що у власності родини. Якщо хтось із домогосподарства має авто, випущене менше ніж 5 років тому або кілька машин молодших за 15 років, ПФУ може відмовити у призначенні субсидії. Однак для низки випадків передбачені винятки, тому заявникам варто проконсультуватися з фахівцями Пенсійного фонду перш ніж робити висновок, що допомогу не дадуть.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть отримувати дві субсидії. Це стосується родин, які опалюють житло твердим паливом і користуються іншими послугами, зокрема електропостачанням та газом для приготування їжі. Допомога надається, якщо родина відповідає умовам її призначення.

Крім того, Новини.LIVE писали про наюнси оформлення субсидії у листопаді. Якщо не встигнути у встановлений термін, можна втратити частину допомоги. Виплату призначать не з початку опалювального сезону, а з місяця звернення.