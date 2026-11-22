Смартфон та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Держава передбачила різні види соціальної підтримки українців, зокрема осіб з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає. Якщо інвалідність встановлена внаслідок психічного захворювання, доглядальник такої особи може щомісячно отримувати грошову допомогу у розмірі до 3 209 грн. Оформити виплату можуть навіть працевлаштовані люди, оскільки робота не є перешкодою для отримання коштів, якщо виконані інші умови.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду у Кіровоградській області, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на допомогу за догляд

Претендувати на виплати від держави можуть українці, які постійно проживають з людиною, що має інвалідність I або II групи. При цьому інвалідність повинна бути встановлена внаслідок психічного захворювання, а також має бути медичний висновок, в якому зазначено, що людина потребує постійного стороннього догляду та не здатна самостійно обслуговувати себе.

Право на виплату поширюється виключно на другу та третю групу інвалідності, тому люди, що доглядають осіб з третьою групою, таку допомогу оформити не зможуть.

Як уточнює ПФУ, оформити щомісячні виплати можуть, зокрема працевлаштовані громадяни, які проживають разом з особою з інвалідністю та доглядають за нею. Факт офіційної роботи не впливає на право отримувати такий вид допомоги.

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Скільки платять у 2026 році

За загальними правилами допомога за догляд призначається на 6 місяців, однак термін може бути продовжений до 12 місяців, якщо людина з інвалідністю є непрацюючим пенсіонером.

Максимальний розмір державної виплати дорівнює прожитковому мінімуму на одну особу, який у 2026 році становить 3 209 грн. Однак це не означає, що кожен заявник отримає саме таку суму, адже ПФУ обчислює розмір допомоги індивідуально з урахуванням доходів членів родини за 6 місяців, які передували даті звернення.

Які документи підготувати та як оформити виплати

Заявнику необхідно підготувати декларацію про доходи, висновок комісії та довідку МСЕК. Подати заяву та документи можна до сервісного центру Пенсійного фонду або ЦНАПу.

Окремі умови оформлення передбачені для випадків, коли людина, що доглядає за особою з інвалідністю, фактично проживає разом з нею, але зареєстрована за іншою адресою. Тоді необхідно запросити соціального працівника, який проведе обстеження та складе акт про побутові умови, у яких проживає людина, що потребує догляду.

Після підготовки необхідних довідок можна подавати заяву про призначення виплати, а допомогу призначать з місяця звернення, якщо у відповідних органів не буде питань до наданих документів.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що з 1 січня 2027 року збільшать виплати для деяких осіб з інвалідністю. До 16 000 грн платитимуть дітям з інвалідністю. Також оновлять допомогу для осіб з інвалідністю з дитинства.

Раніше Новини.LIVE розповідали про мінімальні пенсії для людей з інвалідністю. Перша група інвалідності передбачає виплату у 100% від розміру пенсії за віком. Для другої та третьої груп показник нижче — 90% та 50% відповідно.