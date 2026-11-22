Смартфон и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Государство предусмотрело различные виды социальной поддержки для украинцев, в частности для людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Если инвалидность установлена вследствие психического заболевания, лицо, осуществляющее уход за таким человеком, может ежемесячно получать денежное пособие в размере до 3 209 грн. Оформить выплату могут даже работающие люди, поскольку работа не является препятствием для получения средств, если выполнены другие условия.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Кировоградской области, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на пособие по уходу

Претендовать на выплаты от государства могут украинцы, постоянно проживающие с человеком, имеющим инвалидность I или II группы. При этом инвалидность должна быть установлена вследствие психического заболевания, а также должно быть медицинское заключение, в котором указано, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе и не способен самостоятельно обслуживать себя.

Право на выплату распространяется исключительно на вторую и третью группу инвалидности, поэтому люди, ухаживающие за лицами с третьей группой, такую помощь оформить не смогут.

Как уточняет ПФУ, оформить ежемесячные выплаты могут, в частности, трудоустроенные граждане, проживающие вместе с лицом с инвалидностью и ухаживающие за ним. Факт официальной работы не влияет на право получать такой вид помощи.

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По общим правилам пособие по уходу назначается на 6 месяцев, однако срок может быть продлен до 12 месяцев, если человек с инвалидностью является неработающим пенсионером.

Максимальный размер государственной выплаты равен прожиточному минимуму на одного человека, который в 2026 году составляет 3 209 грн. Однако это не означает, что каждый заявитель получит именно такую сумму, ведь ПФУ рассчитывает размер пособия индивидуально с учетом доходов членов семьи за 6 месяцев, предшествовавших дате обращения.

Какие документы подготовить и как оформить выплаты

Заявителю необходимо подготовить декларацию о доходах, заключение комиссии и справку МСЭК. Подать заявление и документы можно в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП.

Отдельные условия оформления предусмотрены для случаев, когда человек, ухаживающий за лицом с инвалидностью, фактически проживает вместе с ним, но зарегистрирован по другому адресу. В таком случае необходимо пригласить социального работника, который проведет обследование и составит акт о бытовых условиях, в которых проживает человек, нуждающийся в уходе.

После подготовки необходимых справок можно подавать заявление о назначении выплаты, а пособие назначат с месяца обращения, если у соответствующих органов не будет вопросов к предоставленным документам.

Недавно Новини.LIVE писали, что с 1 января 2027 года увеличат выплаты для некоторых лиц с инвалидностью. До 16 000 грн будут выплачивать детям с инвалидностью. Также обновят пособие для лиц с инвалидностью с детства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о минимальных пенсиях для людей с инвалидностью. Первая группа инвалидности предусматривает выплату в размере 100% от размера пенсии по возрасту. Для второй и третьей групп показатель ниже — 90% и 50% соответственно.