Семья греется у радиатора. Фото: УНИАН

Отопительный сезон начался совсем недавно, однако украинцы уже сталкиваются с серьезными проблемами. В одном из городов Днепропетровской области тепло будет временно подаваться только в соответствии с графиками отключений света. При этом жителей просят не предпринимать никаких действий, таких как слив воды из труб, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на КП "Павлоградтеплоэнерго".

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Где именно не будет тепла

Коммунальщики вынуждены приостанавливать работу котельных во время отключения света в Павлограде. С 23 ноября в городе не только отключают свет, но и введен ряд аварийных отключений на различных объектах критической инфраструктуры.

Как будет подаваться тепло

При наличии электроэнергии по графику теплоснабжение будут иметь все жители Павлограда. Его будут подавать в усиленном режиме, чтобы максимально прогреть дома перед следующим отключением.

Однако котельные смогут работать даже без света. Их будут переводить на генераторы, но только при одном условии. Температура воздуха должна быть ниже 0 градусов. Систему могут периодически останавливать для того, чтобы заправить генераторы топливом. Такой шаг предпринимается для того, чтобы избежать замерзания воды в трубах.

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Где зимой тепла не будет вообще

Отопительного сезона 2026–2027 не будет в части Донецкой области. Главной причиной отсутствия тепла остается ситуация с безопасностью и повреждение критически важной инфраструктуры в результате российских атак.

В то же время отопление будет в части Краматорской, Андреевской и Славянской громадах. А в Андреевской и Черкасской дома и социальные объекты подготовили к холодам с использованием автономных систем отопления.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как уменьшить счет за отопление. Ведь если батареи едва греют, а в помещении довольно прохладно, украинцы могут добиться перерасчета за некачественно предоставленную услугу. При определенных условиях можно вообще не оплачивать счет.

Также мы сообщали, как украинцам с электроотоплением оформить субсидию. Это касается граждан, перешедших с системы централизованного отопления на электрическое. Однако стоит готовиться к тому, что владельцу придется пройти ряд бюрократических процедур.