Родина гріється біля радіатора опалення. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон тільки нещодавно тільки розпочався, проте вже українці стикаються із серйозними викликами. В одному з міст на Дніпропетровщині тимчасово подаватимуть тепло лише за графіками відключень світла. Натомість мешканців просять не проводити жодних дій на кшталт "зливання води із труб", аби уникнути аварійних ситуацій.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на КП "Павлоградтеплоенерго".

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Де саме не буде тепла

Комунальники змушені припиняти роботу котелень під час відключення світла у Павлограді. З 23 листопада в місті не лише вимикають світло, а запроваджена низка аварійних відключень на різні обʼєкти критичної інфраструктури.

Як подаватимуть тепло

За наявності електроенергії за графіком, теплопостачання матимуть всі мешканці Павлограду. Його подаватимуть у посиленому режимі, аби максимально прогріти будинки перед наступним відключенням.

Однак котельні зможуть працювати навіть без світла. Їх переводитимуть на генератори, але лише за однієї умови. Температура повітря має бути нижчою за 0 градусів. Систему можуть зупиняти періодично задля того, аби заправити генератори пальним. Такий крок роблять для того, аби уникнути замерзання води у трубах.

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Де тепла не буде взимку взагалі

Опалювального сезону 2026-2027 не буде в частині Донеччини. Головною причиною відсутності тепла залишається безпекова ситуація та пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Натомість опалення має частина Краматорської, Андріївської, Словʼянської громади. А в Андріївській та Черкаській будинки й соціальні об'єкти підготували до холодів з використанням автономних систем опалення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як зменшити платіжку за опалення. Адже якщо батареї ледь гріють, а в приміщенні досить прохолодно, українці можуть домогтись перерахунку неякісно наданої послуги. За певних умов можна взагалі не сплачувати рахунок.

Також ми повідомляли, як українцям з електроопаленням оформити субсидію. Це стосується громадян, які перейшли з системи централізованого опалення на електричне. Проте варто готуватись до того, що власнику доведеться пройти низку бюрократичних процедур.