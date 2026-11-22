Людина тримає гроші та платіжки біля батареї. Фото: УНІАН

Після початку опалювального сезону температура у квартирі не завжди може відповідати встановленим нормам. Якщо батареї ледь гріють й у приміщені прохолодно, українці мають право вимагати перерахунку вартості послуг, а за певних умов можуть взагалі не платити за опалення. Окремі правила передбачені на випадок аварій та надзвичайних ситуацій, коли тепло або гаряча вода фактично відсутні.

Про це повідомляє проєкт "ГазПравда", передають Новини.LIVE.

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Коли можуть зменшити плату за опалення

Згідно з встановленими нормами, під час опалювального сезону температура повітря у житловому приміщенні повинна становити не менше 18 градусів. Якщо ж термометр нижче цієї позначки, споживач має законне право звернутися до постачальника послуги та вимагати перерахунку вартості централізованого опалення.

Рівень зменшення нарахувань у платіжці залежить від того, наскільки температура нижча за встановлену норму. За кожен градус відхилення передбачена "знижка" у розмірі 5%.

Водночас передбачена й умова, за якої платити за опалення взагалі не потрібно. Плату не повинні нараховувати, якщо температура у квартирі опускається нижче 12 градусів, адже вважається, що фактично послуга не надається.

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Перерахунок під час аварій та надзвичайних ситуацій

Наприкінці січня 2026 року уряд врегулював питання оплати централізованого опалення та гарячої води для населення у разі надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, за період ліквідації аварії, коли послуги фактично були відсутні, плату за опалення та гарячу воду не нараховують. Якщо ж послуги надавалися не в повному обсязі або їхня якість не відповідала встановленим вимогам, споживачам мають зменшити нараховану суму.

У таких випадках постачальники послуг зобов'язані самостійно проводити перерахунок вартості послуг, тому українцям не потрібно додатково подавати заяви до теплокомуненерго.

Як дізнатися про перерахунок платіжки

Споживачі мають бути належним чином проінформовані про проведені перерахунки за тепло та гарячу воду, тому такі дані постачальники послуг мусять прописуватися у платіжках.

Крім того, відомості про перебої з теплопостачанням повинні публікуватися на офіційних вебсайтах відповідного органу місцевого самоврядування та виконавця послуг. Зокрема, для кожного багатоквартирного будинку має зазначатися кількість діб, протягом яких опалення було відсутнє або надавалося з погіршенням якості.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як оформити субсидію на електроопалення. Споживачі, які відмовилися від централізованого опалення та встановили електроустановки, можуть претендувати на допомогу. Однак для цього необхідно належним чином оформити документи та повторно подати заяву до ПФУ.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що українці можуть заощадити на опаленні. Для цього потрібно правильно налаштувати конденсаційний газовий котел. Найоптимальніший варіант підтримувати температуру теплоносія в межах 50-57 градусів.