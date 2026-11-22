Человек держит деньги и квитанции возле батареи. Фото: УНИАН

После начала отопительного сезона температура в квартире не всегда соответствует установленным нормам. Если батареи едва нагреваются, а в помещении прохладно, украинцы имеют право требовать перерасчета стоимости услуг, а при определенных условиях могут вообще не платить за отопление. Отдельные правила предусмотрены на случай аварий и чрезвычайных ситуаций, когда отопление или горячая вода фактически отсутствуют.

Об этом сообщает проект "ГазПравда", передают Новини.LIVE.

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Когда могут уменьшить плату за отопление

Согласно установленным нормам, во время отопительного сезона температура воздуха в жилом помещении должна составлять не менее 18 градусов. Если же показания термометра ниже этой отметки, потребитель имеет законное право обратиться к поставщику услуги и потребовать перерасчета стоимости централизованного отопления.

Размер снижения начислений в счете зависит от того, насколько температура ниже установленной нормы. За каждый градус отклонения предусмотрена "скидка" в размере 5%.

В то же время предусмотрено и условие, при котором платить за отопление вообще не нужно. Плата не должна начисляться, если температура в квартире опускается ниже 12 градусов, ведь считается, что фактически услуга не предоставляется.

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Перерасчет во время аварий и чрезвычайных ситуаций

В конце января 2026 года правительство урегулировало вопрос оплаты централизованного отопления и горячей воды для населения в случае чрезвычайных ситуаций в условиях военного положения.

Согласно решению Кабинета Министров, за период ликвидации аварии, когда услуги фактически отсутствовали, плату за отопление и горячую воду не начисляют. Если же услуги предоставлялись не в полном объеме или их качество не соответствовало установленным требованиям, потребителям должны уменьшить начисленную сумму.

В таких случаях поставщики услуг обязаны самостоятельно проводить перерасчет стоимости услуг, поэтому украинцам не нужно дополнительно подавать заявления в теплокоммунэнерго.

Как узнать о перерасчете платежки

Потребители должны быть надлежащим образом проинформированы о проведенных перерасчетах за тепло и горячую воду, поэтому такие данные поставщики услуг обязаны указывать в счетах.

Кроме того, сведения о перебоях с теплоснабжением должны публиковаться на официальных сайтах соответствующего органа местного самоуправления и поставщика услуг. В частности, для каждого многоквартирного дома должно указываться количество суток, в течение которых отопление отсутствовало или предоставлялось с ухудшением качества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как оформить субсидию на электроотопление. Потребители, отказавшиеся от централизованного отопления и установившие электроустановки, могут претендовать на помощь. Однако для этого необходимо надлежащим образом оформить документы и повторно подать заявление в ПФУ.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут сэкономить на отоплении. Для этого нужно правильно настроить конденсационный газовый котел. Наиболее оптимальный вариант — поддерживать температуру теплоносителя в пределах 50-57 градусов.