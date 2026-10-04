В Украине закончился запрет на лов раков: какие правила и ограничения действуют с 1 октября

Рак на камнях. Фото: unsplash

Украинские рыбаки уже могут отправляться за раками, ведь с 1 октября их вылов вновь разрешен на большинстве водоемов Украины. Сезонный запрет действовал с 15 августа по 30 сентября и был связан с периодом второй линьки раков. Но стоит знать суточные нормы, требования к размеру улова и разрешенным снастям, чтобы не получить штраф. Есть и регионы, где правила отличаются от общих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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Сколько раков разрешено ловить в день

После окончания сезонного запрета продолжают действовать Правила любительского рыболовства. На водоемах общего пользования один человек может выловить не более 30 раков в сутки.

Также необходимо учитывать минимальный разрешенный размер:

11 см — в днепровских водохранилищах;

10 см — в других внутренних водоемах Украины.

Размер определяют по спине — от линии, соединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины. Раков, не достигающих установленного минимального размера, необходимо вернуть в водоем.

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Какими снастями можно ловить раков

Для ловли разрешено использовать раколовку конструкции "хапка" диаметром до 70 см. Шаг ячейки сетки должен составлять не более 22 мм, а на одного рыболова разрешена только одна такая раколовка.

Также можно использовать подсак диаметром до 100 см или "хватку" ("паука") размером не более 1×1 метра с шагом ячейки не более 10 мм.

Существуют и временные ограничения. Нельзя собирать раков вручную в темное время суток с использованием подсветки — позднее чем через час после захода солнца и ранее чем за час до его восхода.

Где лов раков до сих пор запрещен

Отдельные правила касаются Закарпатья. По данным Госрыбагентства, в водоемах области распространен широкопалый рак, занесенный в Красную книгу Украины. Поэтому его вылов запрещен в течение всего года.

Перед рыбалкой стоит проверить ограничения для конкретного водоема: завершение общего сезона само по себе не отменяет региональных запретов.

Какие штрафы грозят рыбакам

За нарушение правил вылова раков рыболовам грозит штраф от 34 до 170 гривен, за грубые нарушения — от 340 до 680 гривен. Улов и орудия лова также могут быть конфискованы.

Самые большие расходы — компенсация ущерба окружающей среде. За каждого рака, пойманного с нарушением правил, начисляют 3 332 гривны. Таким образом, за десять раков придется возместить 33 320 гривен, а штраф уплачивается дополнительно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько крючков можно использовать во время рыбалки. Для одного рыболова общее количество крючков на крючковых снастях не должно превышать семи, а во время нерестового запрета — двух. За превышение лимита могут оштрафовать на 340–680 гривен и конфисковать снасти и улов.

Также Новини.LIVE писали, что делать с рыбой, размер которой оказался меньше разрешенного. Сначала нужно определить ее вид, измерить рыбу и проверить правила для конкретного водоема. Если оставлять такой улов запрещено, рыбу нужно осторожно снять с крючка и вернуть в воду.