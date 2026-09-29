Сколько крючков можно иметь на рыбалке: запреты и штрафы в 2026 году

Мужчина на рыбалке. Фото: УНИАН

Многие рыболовы, увлеченные погоней за большим уловом, используют на рыбалке сразу несколько удочек. Закон это разрешает, но есть нюанс: учитывать нужно не только удочки, но и все крючки, установленные на снастях. Их общее количество должно соответствовать Правилам любительского рыболовства, иначе можно получить солидный штраф.

Какие существуют ограничения, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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Сколько крючков разрешено

Действующие Правила любительского рыболовства устанавливают ограничения именно по количеству крючков. Для одного рыболова их общее количество на крючковых снастях не должно превышать семи. Речь идет, в частности, о донных, поплавочных и зимних удочках, жерлицах и спиннингах.

Почему считать нужно именно крючки

Например, рыболов взял с собой всего три удочки. Но на одной снасти стоит один крючок, на второй — два, на третьей — еще два. И общее количество уже составляет пять.

А если добавить еще одну снасть с тремя крючками, получится восемь. Поэтому перед рыбалкой лучше обращать внимание не на количество удилищ, а на то, чем они оснащены. Особенно когда человек берет с собой несколько разных снастей.

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Спининг тоже учитывают

Для спиннинговой ловли действует то же ограничение на количество крючков. Госрыбагентство отмечает, что любительское рыболовство разрешается удочками и спиннингами при соблюдении установленного ограничения. Для спиннинга предусмотрена одна искусственная приманка.

Требования к тройнику на приманке

Здесь легко запутаться, поскольку правила содержат отдельные требования к крючкам. Запрещено использовать одинарные крючки, соединенные между собой, двойные и тройные крючки без блесны, естественной или искусственной приманки.

Отдельные правила во время нерестового запрета

Во время весенне-летнего нерестового запрета условия для рыбалки становятся более строгими. В этот период ловить разрешается только с берега и за пределами нерестилищ. Для крючковых снастей разрешено не более двух крючков на одного рыболова.

Есть и другой вариант — ловить спиннингом с одной искусственной приманкой.

Зимой действует еще один запрет

После образования ледового покрова для зимних снастей действует общее ограничение по количеству крючков. А для осенне-зимнего периода есть еще одно требование. Запрещено использовать орудия лова с крючками, у которых расстояние от цевки до кончика жала превышает 10 мм.

Какой штраф грозит за лишние крючки

Если рыболов превысил разрешенное количество крючков, ему могут инкриминировать нарушение правил любительского рыболовства. В такой ситуации может применяться статья 85 КУоАП.

За грубое нарушение грозит штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 680 гривен. Также могут конфисковать снасти и пойманную рыбу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли у рыбака изъять лодку или снасти во время проверки. Изъятие имущества еще не означает его конфискацию, ведь окончательное решение принимается по результатам рассмотрения дела. Если лодка или другие вещи принадлежат другому человеку, право собственности также учитывается при решении их дальнейшей судьбы.

Также Новини.LIVE писали, какую рыбу запрещено оставлять в улове. Речь идет об особях, размер которых меньше установленного, например, щука до 50 см, судак до 42 см или сом до 80 см в Днепровских водохранилищах. Для мелкой рыбы действуют правила прилова, а за незаконно оставленный улов рыбаку могут начислить штраф и возмещение убытков.