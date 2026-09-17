Суточная норма вылова в 2026 году: сколько рыбы можно забрать домой

Рыбалка. Фото: Magnific

Многим рыболовам еще с детства известно, что с водоема можно забирать не более 3 килограммов пойманной рыбы. Однако действующие Правила любительского и спортивного рыболовства предусматривают еще одну важную возможность. При определенных условиях можно взять немного больше улова. Известно, как правильно рассчитывать суточную норму и из-за каких ошибок рыбалка может закончиться составлением протокола.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Fishingukr.

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Сколько рыбы можно ловить за день

Согласно действующим правилам, один рыболов в течение суток может выловить 3 килограмма водных биоресурсов плюс один экземпляр рыбы независимо от его веса. Но дополнительная рыба должна соответствовать размеру, допустимому для ее вида.

Какого размера должна быть рыба

Для разных видов установлены свои минимальные размеры. Например, для внутренних водоемов:

минимальная длина сома, разрешенного к вылову, составляет 80 см;

щуки — 50 см;

судака — 42 см;

для линя и рыбца — 20 см;

синца — 22 см;

головня и чехони — 24 см;

жереха — 30 см.

Для отдельных видов размер отличается в зависимости от водоема.

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Если рыба оказалась меньше разрешенного размера, ее нужно сразу выпустить в водоем. Это правило действует независимо от того, сколько килограммов уже набрано в общем улове.

Какую рыбу можно не учитывать

Отдельные виды, которые Правила определяют как инвазивные или малоценные, в суточный лимит не включаются. Среди них эксперты называют ротаня и солнечного окуня. При этом важно правильно определить вид рыбы, ведь ошибка может привести к нарушению.

Можно ли набрать норму за несколько дней

Суточная норма не переносится на следующий день. Если человек рыбачит двое суток, это не означает, что на третий день он может забрать двойное количество рыбы. Норма устанавливается на одного рыболова за одни сутки и не накапливается.

Что еще нужно учесть при рыбалке

Рыболов также должен использовать разрешенные орудия лова и соблюдать ограничения по количеству крючков. Для обычной любительской рыбалки разрешено использовать удочки и спиннинги с общим количеством крючков не более семи на одного человека, если для конкретного случая не установлены другие правила.

Отдельно нужно следить за нерестовыми ограничениями и другими запретами на конкретном водоеме. В период нереста правила могут предусматривать дополнительные ограничения относительно места и способа ловли.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда в Украине запрещено ловить раков. На большинстве водоемов ограничение действует до 30 сентября, а после его окончания рыбакам разрешат вылавливать до 30 раков в сутки. При этом придется следить за размером добычи и использовать только разрешенные орудия лова.

Также Новини.LIVE объясняли, можно ли продавать рыбу после любительской рыбалки. Даже если рыбак не нарушил норму вылова, такой улов предназначен только для собственных нужд. За попытку продать пойманную рыбу можно получить штраф от 510 до 1700 гривен и лишиться товара.