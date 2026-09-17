Добова норма вилову у 2026 році: скільки риби можна забрати додому

Риболовля. Фото: Magnific

Для багатьох рибалок ще з дитинства відомо, що з водойми можна забирати не більше 3 кілограмів зловленої риби. Але чинні Правила любительського і спортивного рибальства передбачають ще одну важливу можливість. За певних умов можна взяти трохи більше улову. Відомо, як правильно рахувати добову норму та через які помилки риболовля може закінчитися протоколом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Fishingukr.

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Скільки риби можна ловити за день

За діючими правилами, один рибалка протягом доби може виловити 3 кілограми водних біоресурсів плюс один екземпляр риби незалежно від його ваги. Але додаткова риба має відповідати розміру, дозволеному для її виду.

Якого розміру має бути риба

Для різних видів встановлені свої мінімальні розміри. Наприклад, для внутрішніх водойм:

мінімальна довжина дозволеного до вилову сома становить 80 см;

щуки — 50 см;

судака — 42 см;

для лина та рибця — 20 см;

синця — 22 см;

головня та чехоні — 24 см;

білизни — 30 см.

Для окремих видів розмір відрізняється залежно від водойми.

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Якщо риба виявилася меншою за дозволений розмір, її потрібно одразу випустити у водойму. Це правило діє незалежно від того, скільки кілограмів уже є в загальному улові.

Яку рибу можна не рахувати

Окремі види, які Правила визначають як інвазивні або малоцінні, до добового ліміту не включаються. Серед них експерти називають ротаня та сонячного окуня. Водночас тут важливо правильно визначити вид риби, адже помилка може призвести до порушення.

Чи можна назбирати норму за кілька днів

Добова норма не переноситься на наступний день. Якщо людина рибалить дві доби, це не означає, що на третій день вона може забрати подвійну кількість риби. Норма встановлюється на одного рибалку за одну добу і не накопичується.

Що ще потрібно врахувати на риболовлі

Рибалка також має використовувати дозволені знаряддя лову та дотримуватися обмежень щодо кількості гачків. Для звичайного любительського рибальства дозволено використовувати вудки та спінінги із загальною кількістю гачків не більше семи на одну людину, якщо для конкретного випадку не встановлені інші правила.

Окремо потрібно стежити за нерестовими обмеженнями та іншими заборонами на конкретній водоймі. У період нересту правила можуть передбачати додаткові обмеження щодо місця та способу лову.

Раніше Новини.LIVE писали, коли в Україні заборонено ловити раків. На більшості водойм обмеження діє до 30 вересня, а після його завершення рибалкам дозволять виловлювати до 30 раків на добу. При цьому доведеться стежити за розміром здобичі та використовувати лише дозволені знаряддя лову.

Також Новини.LIVE пояснювали, чи можна продавати рибу після любительської риболовлі. Навіть якщо рибалка не порушив норму вилову, такий улов призначений лише для власних потреб. За спробу продати спійману рибу можна отримати штраф від 510 до 1700 гривень і втратити товар.