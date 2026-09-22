За незаконную рыбалку могут забрать имущество: чем рискуют нарушители в 2026 году

Задержание браконьера. Фото: УНИАН

Во время проверки на водоеме у рыбака могут изъять лодку, сети, удочки или другие предметы, которые считаются связанными с нарушением. Но это не означает, что человек навсегда лишился своего имущества. Изъятие и конфискация имеют разный правовой статус. Окончательная судьба вещей зависит от того, на каком нарушении поймали рыбака, кому принадлежит имущество и какое решение будет принято по итогам рассмотрения дела.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на FishingUKR.

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В чем разница между изъятием и конфискацией

Изъятие и конфискация имеют разный правовой статус. Инспекторы могут забрать лодку или снасти во время оформления нарушения, чтобы сохранить их до рассмотрения дела. После этого уже решают, что делать с имуществом дальше.

Конфискация происходит по другой процедуре. КоАП определяет ее как принудительную безвозмездную передачу предмета правонарушения в собственность государства по решению суда.

Что грозит за грубое нарушение правил рыболовства

К таким случаям, в частности, относятся использование запрещенных орудий лова, электрического тока, взрывчатых или ядовитых веществ, а также превышение установленных норм вылова.

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Для граждан предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств правонарушения и незаконно добытых водных биоресурсов или без нее. То есть и в этом случае конфискации можно избежать.

Могут ли конфисковать лодку

Здесь многое зависит от обстоятельств. Если лодку использовали во время нарушения, ее могут изъять вместе с снастями. При этом имеет значение, кому она принадлежит.

Если лодка является собственностью рыбака, вопрос о ее конфискации решается в рамках дела. Если же лодка принадлежит другому человеку, ситуация уже иная. Поэтому владельцу лодки стоит иметь документы или другие подтверждения того, что именно он является собственником.

Если дело передано правоохранительным органам

Действует особый порядок, если правоохранительные органы усматривают в происшествии признаки уголовного правонарушения. Тогда лодку или снасти также могут временно изъять, если их считают связанными с происшествием. В дальнейшем суд может отдельно решать вопрос относительно такого имущества.

Что делать, если изъяли лодку или снасти

Прежде всего необходимо получить документы, в которых зафиксирован изъятие. Проверьте:

какая именно лодка или снасти указаны в документах;

кому принадлежит имущество;

какое нарушение вам инкриминируют;

что именно назвали орудием или средством правонарушения;

что произошло с изъятым уловом;

на каком основании изъяли имущество;

где оно будет храниться;

каков дальнейший порядок рассмотрения дела.

Копии всех документов лучше сохранить. Они помогут понять, что будет происходить с имуществом дальше.

Можно ли обжаловать изъятие

КоАП предусматривает возможность обжалования изъятия вещей и документов в вышестоящий орган или в суд. Если дело переходит в уголовную плоскость, временно изъятое имущество может быть возвращено, если прокурор признает изъятие необоснованным или если суд отменит его арест.

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