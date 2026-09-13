Поймали мелкую рыбу: какой штраф грозит, если оставить ее себе

Мужчина с рыбой в руках. Фото: Magnific

На рыбалке часто бывает так, что пойманная рыба оказывается меньше разрешенного размера. Но если рыба уже на крючке, можно ли положить ее в садок? На самом деле все зависит от вида рыбы, ее размера и правил, действующих на водоеме. Однако решать такой вопрос на глаз рискованно. У рыболова должны быть при себе средства для измерения массы и размера водных биоресурсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fishingukr.

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Какой размер рыбы считается допустимым

Минимальные размеры установлены в приложении 1 к Правилам любительского рыболовства. При этом показатели зависят от вида рыбы и водоема. Для Днепровских водохранилищ, например, минимальный размер составляет:

щука — 50 см;

судак — 42 см;

сом европейский — 80 см;

лещ — 35 см;

сазан — 35 см;

рак — 11 см.

Для отдельных видов в таблице минимальный размер обозначен прочерком. Поэтому нельзя использовать один показатель для всех рыб.

Что делать с мелкой рыбой

Если после измерения рыба оказалась меньше установленного для нее размера, нужно учитывать правила прилова. Разрешается прилов водных биоресурсов, размер которых меньше установленного, в количестве до 10 % в пределах суточной нормы вылова. Для отдельных видов и ситуаций существуют свои исключения.

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Но и оставлять любую мелкую рыбу, ссылаясь на 10%, тоже нельзя. Сначала нужно определить вид, его минимальный размер, суточную норму и проверить, есть ли исключение. Если рыбу оставлять нельзя, ее нужно осторожно снять с крючка и вернуть в воду.

Минимальный размер и суточная норма

Эти два правила часто путают. Минимальный размер касается конкретной рыбы. Он показывает, какого размера должна быть особь, чтобы ее можно было оставить в улове. А суточная норма регулирует общее количество разрешенного улова на одного рыболова в сутки.

Почему важно знакомиться с правилами именно для своего водоема

Запомнить несколько цифр о самых распространенных видах рыб недостаточно. Правила различают Днепровские водохранилища и другие внутренние водные объекты. Поэтому к одной и той же рыбе могут предъявляться разные требования в зависимости от места рыбалки. Отдельно нужно проверять, нет ли на вашем водоеме дополнительного запрета, из-за которого нельзя вообще рыбачить.

Какой штраф грозит за незаконный улов

Если рыбак оставил себе запрещенную рыбу, ему грозит штраф от 34 до 170 гривен. Если нарушение считается грубым, сумма увеличивается до 340–680 гривен, а орудия лова и незаконный улов могут быть конфискованы. Помимо административного штрафа рыбаку могут начислить убытки за незаконно выловленную рыбу.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, если в водоеме нашли чужую снасть. Если владельца рядом нет, о находке нужно сообщить в полицию или местные власти, а по истечении шести месяцев вещь при определенных условиях может перейти к тому, кто ее нашел.

Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит за фото с уловом. Снимки из соцсетей, сделанные рыбаком или свидетелями, могут учитываться при рассмотрении дела о нарушении. Если рыбак не согласен с протоколом, он может добавить собственные фото и видео, дать объяснения и обжаловать постановление.