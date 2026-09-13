Спіймали рибу малого розміру: який штраф загрожує, якщо забрати її собі

Чоловік з рибою у руках. Фото: Magnific

На риболовлі часто буває так, що спіймана риба виявляється меншою за дозволений розмір. Але якщо риба вже на гачку, чи можна покласти її до садка? Насправді все залежить від виду риби, її розміру та правил, які діють на водоймі. Однак вирішувати таке питання на око ризиковано. Рибалці треба мати при собі засоби для вимірювання маси та розміру водних біоресурсів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fishingukr.

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Який розмір риби вважається дозволеним

Мінімальні розміри встановлені додатком 1 до Правил любительського рибальства. При цьому показники залежать від виду риби та водойми. Для Дніпровських водосховищ, наприклад, мінімальний розмір становить:

щука — 50 см;

судак — 42 см;

сом європейський — 80 см;

лящ — 35 см;

сазан — 35 см;

рак — 11 см.

Для окремих видів у таблиці мінімальний розмір позначений прочерком. Тому один показник для всіх риб використовувати не можна.

Що робити з малою рибою

Якщо після вимірювання риба виявилася меншою за встановлений для неї розмір, потрібно врахувати правила прилову. Дозволяється прилов водних біоресурсів, розмір яких менший за встановлений, у кількості до 10% у межах добової норми вилову. Для окремих видів і ситуацій є свої винятки.

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Але й залишати будь-яку дрібну рибу, посилаючись на 10%, теж не можна. Спочатку треба визначити вид, його мінімальний розмір, добову норму та перевірити, чи є виняток. Якщо рибу залишати не можна, її потрібно обережно зняти з гачка та повернути у воду.

Мінімальний розмір і добова норма

Ці два правила часто плутають. Мінімальний розмір стосується конкретної риби. Він показує, якою за розміром має бути особина, щоб її можна було залишити в улові. А добова норма регулює загальну кількість дозволеного улову на одного рибалку за добу.

Чому важливо дивитися правила саме для своєї водойми

Запам'ятати кілька цифр про найпоширеніші види риби недостатньо. Правила розрізняють Дніпровські водосховища та інші внутрішні водні об'єкти. Тому одна й та сама риба може мати різні вимоги залежно від місця риболовлі. Окремо потрібно дивитися, чи немає на вашій водоймі додаткової заборони, через яку не можна взагалі рибалити.

Який штраф загрожує за незаконний улов

Якщо рибалка залишив собі недозволену рибу, він може отрмати штраф від 34 до 170 гривень. Якщо порушення вважається грубим, сума зростає до 340–680 гривень, а знаряддя лову та незаконний улов можуть конфіскувати. Окремо від адміністративного штрафу рибалці можуть нарахувати збитки за незаконно зловлену рибу.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити, якщо знайшли у водоймі чужу снасть. Якщо господаря немає поруч, про знахідку потрібно повідомити поліцію або місцеву владу, а після шести місяців річ за певних умов може перейти до того, хто її знайшов.

Також Новини.LIVE розповідали, що загрожує за фото з уловом. Знімки з соцмереж, зроблені рибалкою чи свідками, можуть враховувати під час розгляду справи про порушення. Якщо рибалка не погоджується з протоколом, він може додати власні фото й відео, надати пояснення та оскаржити постанову.