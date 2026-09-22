За незаконну рибалку можуть забрати майно: чим ризикують порушники у 2026 році

Затримання браконьєра. Фото: УНІАН

Під час перевірки на водоймі у рибалки можуть забрати човен, сітки, вудки чи інші речі, які вважають пов’язаними з порушенням. Але це не означає, що людина назавжди втратила своє майно. Вилучення і конфіскація мають різний правовий статус. Остаточна доля речей залежить від того, на якому порушенні спіймали рибалку, кому належить майно та яке рішення ухвалять за результатами розгляду справи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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Яка різниця між вилученням і конфіскацією

Вилучення і конфіскація мають різний правовий статус. Інспектори можуть забрати човен або снасті під час оформлення порушення, щоб зберегти їх до розгляду справи. Після цього вже вирішують, що робити з майном далі.

Конфіскація відбувається за іншою процедурою. КУпАП визначає її як примусову безоплатну передачу предмета правопорушення у власність держави за рішенням суду.

Що загрожує за грубе порушення правил рибальства

До таких випадків, зокрема, належать використання заборонених знарядь лову, електроструму, вибухових чи отруйних речовин, а також перевищення встановлених норм вилову.

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Для громадян передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів або без неї. Тобто і в цьому випадку конфіскації можна уникнути.

Чи можуть конфіскувати човен

Тут багато залежить від обставин. Якщо човен використовували під час порушення, його можуть вилучити разом зі снастями. При цьому має значення, кому він належить.

Якщо човен є власністю рибалки, питання про його конфіскацію вирішують у межах справи. Якщо ж човен належить іншій людині, ситуація вже інша. Тому господареві човна варто мати документи або інші підтвердження того, що саме він є власником.

Якщо справу передали правоохоронцям

Окремий порядок діє, якщо правоохоронці вбачають у події ознаки кримінального правопорушення. Тоді човен або снасті також можуть тимчасово забрати, якщо їх вважають пов’язаними з подією. Надалі суд може окремо вирішувати питання щодо такого майна.

Що робити, якщо забрали човен або снасті

Насамперед потрібно отримати документи, у яких зафіксовано вилучення. Перевірте:

який саме човен або снасті зазначені в документах;

кому належить майно;

яке порушення вам інкримінують;

що саме назвали знаряддям або засобом правопорушення;

що сталося з вилученим уловом;

на якій підставі забрали майно;

де воно зберігатиметься;

який подальший порядок розгляду справи.

Копії всіх документів краще зберегти. Вони допоможуть зрозуміти, що відбуватиметься з майном далі.

Чи можна оскаржити вилучення

КУпАП передбачає можливість оскаржувати вилучення речей і документів до вищого органу або до суду. Якщо справа переходить у кримінальну площину, тимчасово вилучене майно може бути повернуте, якщо прокурор визнає вилучення безпідставним або якщо суд скасує його арешт.

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