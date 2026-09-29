Скільки гачків можна мати на риболовлі: заборони і штрафи у 2026 році

Чоловік на риболовлі. Фото: УНІАН

Чимало рибалок в азарті гонитви за більшою кількістю риби використовують на риболовлі одразу кілька вудок. Закон дозволяє це, але є нюанс: рахувати потрібно не лише вудки, а й усі гачки, які встановлені на снастях. Їхня загальна кількість має відповідати Правилам любительського рибальства, інакше можна отримати солідний штраф.

Які існують обмеження, розповідає Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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Скільки гачків дозволено

Чинні Правила любительського рибальства встановлюють обмеження саме за кількістю гачків. Для одного рибалки їхня загальна кількість на гачкових снастях не має перевищувати сім. Йдеться, зокрема, про донні, поплавкові та зимові вудки, жерлиці й спінінги.

Чому рахувати треба саме гачки

Наприклад, рибалка взяв із собою усього три вудки. Але на одній снасті стоїть один гачок, на другій — два, на третій — ще два. І загальна кількість уже становить п'ять.

А якщо додати ще одну снасть із трьома гачками, отримаємо усі вісім. Тому перед риболовлею краще дивитися не на кількість вудилищ, а на те, чим вони оснащені. Особливо коли людина бере із собою кілька різних снастей.

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Спінінг теж враховують

Для спінінгової ловлі діє те саме обмеження на кількість гачків. Держрибагентство зазначає, що любительське рибальство дозволяється вудками та спінінгами з дотриманням установленого обмеження. Для спінінга передбачена одна штучна приманка.

Вимоги до трійника на приманці

Тут легко заплутатися, бо правила містять окремі вимоги щодо гачків. Заборонено використовувати одинарні гачки, з'єднані між собою, подвійні та потрійні гачки без блешні, природної або штучної приманки.

Окремі правила під час нерестової заборони

Під час весняно-літньої нерестової заборони умови для риболовлі стають жорсткішими. У цей період ловити дозволяється лише з берега та за межами нерестовищ. Для гачкових снастей дозволено не більше двох гачків на одного рибалку.

Є й інший варіант — ловити спінінгом з однією штучною приманкою.

Узимку є ще одна заборона

Після встановлення льодового покриву для зимових снастей діє загальне обмеження за кількістю гачків. А для осінньо-зимового періоду є ще одна вимога. Заборонено використовувати знаряддя лову з гачками, у яких відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

Який штраф загрожує за зайві гачки

Якщо рибалка перевищив дозволену кількість гачків, йому можуть інкримінувати порушення правил любительського рибальства. У такій ситуації може застосовуватися стаття 85 КУпАП.

За грубе порушення загрожує штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 680 гривень. Також можуть конфіскувати снасті та зловлену рибу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть у рибалки забрати човен або снасті під час перевірки. Вилучення майна ще не означає його конфіскацію, адже остаточне рішення ухвалюють за результатами розгляду справи. Якщо човен чи інші речі належать іншій людині, право власності також враховують під час вирішення їхньої подальшої долі.

Також Новини.LIVE писали, яку рибу заборонено залишати у своєму улові. Йдеться про особини, розмір яких менший за встановлений, наприклад щуку до 50 см, судака до 42 см чи сома до 80 см у Дніпровських водосховищах. Для дрібної риби діють правила прилову, а за незаконно залишений улов рибалці можуть нарахувати штраф і збитки.