В Україні завершилася заборона на вилов раків: які правила та обмеження діють з 1 жовтня

Рак на камінні. Фото: unsplash

Українські рибалки вже можуть вирушати по раків, адже з 1 жовтня їх вилов знову дозволений на більшості водойм України. Сезонна заборона діяла з 15 серпня до 30 вересня та була пов’язана з періодом другої линьки раків. Але варто знати добові норми, вимоги до розміру здобичі та дозволених снастей, щоб не заробити штраф. Є й регіони, де правила відрізняються від загальних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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Скільки раків дозволено ловити за день

Після завершення сезонної заборони продовжують діяти Правила любительського рибальства. На водоймах загального користування одна людина може виловити не більше 30 раків на добу.

Також потрібно враховувати мінімальний дозволений розмір:

11 см — у дніпровських водосховищах;

10 см — в інших внутрішніх водоймах України.

Розмір визначають по спині — від лінії, що з'єднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. Раків, які не досягають установленого мінімального розміру, необхідно повернути у водойму.

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Якими снастями можна ловити раків

Для вилову дозволено використовувати раколовку конструкції "хапка" діаметром до 70 см. Крок вічка сітки має становити не більше 22 мм, а на одного рибалку дозволена лише одна така раколовка.

Також можна застосовувати підсаку діаметром до 100 см або "хватку" ("павука") розміром не більше 1×1 метра з кроком вічка не більше 10 мм.

Є й обмеження за часом. Не можна збирати раків вручну в темну пору доби із застосуванням підсвічування — пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу.

Де вилов раків досі заборонений

Окремі правила стосуються Закарпаття. За даними Держрибагентства, у водоймах області поширений широкопалий рак, занесений до Червоної книги України. Тому його вилов заборонений протягом усього року.

Перед риболовлею варто перевірити обмеження для конкретної водойми: завершення загального сезону саме по собі не скасовує регіональних заборон.

Які штрафи загрожують рибалкам

За порушення правил вилову раків рибалкам загрожує штраф від 34 до 170 гривень, за грубі порушення — від 340 до 680 гривень. Улов і знаряддя лову також можуть конфіскувати.

Найбільші витрати — компенсація шкоди довкіллю. За кожного рака, впійманого з порушенням правил, нараховують 3 332 гривні. Тож за десять раків доведеться відшкодувати 33 320 гривень, а штраф сплачується додатково.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки гачків можна використовувати під час риболовлі. Для одного рибалки загальна кількість гачків на гачкових снастях не має перевищувати семи, а під час нерестової заборони — двох. За перевищення ліміту можуть оштрафувати на 340–680 гривень і конфіскувати снасті та улов.

Також Новини.LIVE писали, що робити з рибою, яка виявилася меншою за дозволений розмір. Спершу потрібно визначити її вид, виміряти рибу та перевірити правила для конкретної водойми. Якщо залишати такий улов заборонено, рибу потрібно обережно зняти з гачка та повернути у воду.