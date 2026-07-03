Минимум 1 297 грн надбавки к пенсии: кто может получать больше денег в 2026 году

Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE

Некоторые пожилые украинцы могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. Речь идет о тех, кто не работает, не проходит военную службу и содержит нетрудоспособных членов семьи. Таким гражданам государство доплачивает более 1000 грн.

О том, кто может получать почти 1300 грн доплаты к пенсии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Какую доплату к пенсии назначают гражданам, содержащим нетрудоспособных родственников

В 2026 году размер надбавки составляет 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении пенсионера. Это половина прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность (2 595 грн).

Кто может получить доплату в 2026 году

Оформить надбавку могут военные пенсионеры рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто проходил срочную службу), если они:

не работают;

не проходят военную службу;

содержат нетрудоспособного члена семьи.

Важно, чтобы человек, находящийся на иждивении, не получал пенсию или другие государственные социальные выплаты. Доплата предусмотрена для тех, кто получает военную пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

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Если в одном домохозяйстве проживают несколько пенсионеров, воспользоваться правом на такую надбавку может только один из них.

Как оформить надбавку к пенсии в 2026 году

Подать заявление можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для оформления понадобятся:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи;

подтверждение того, что нетрудоспособный член семьи находится на иждивении.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие, что заявитель не работает и не проходит военную службу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, имеющие 40 лет страхового стажа, могут оформить пенсию с 60 лет. Однако длительный стаж не гарантирует высоких выплат. Размер пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от официальной зарплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионное удостоверение подтверждает статус пенсионера и дает право на различные льготы и социальную поддержку. Однако часть помощи назначается только при определенных условиях.