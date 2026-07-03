Мінімум 1 297 грн доплати до пенсії: хто може отримувати більше грошей у 2026 році

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці похилого віку можуть оформити щомісячну доплату до пенсії. Йдеться про тих, хто не працює, не проходить військову службу та утримує непрацездатних членів сім'ї. Таким громадянам держава доплачує понад 1000 грн.

Про те, хто може отримувати майже 1300 грн доплати до пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Яку доплату до пенсії призначають громадянам, які утримують непрацездатних родичів

У 2026 році розмір надбавки становить 1 297 гривень на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні пенсіонера. Це половина прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність (2 595 грн).

Хто може отримати доплату у 2026 році

Оформити надбавку можуть військові пенсіонери рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім тих, хто проходив строкову службу), якщо вони:

не працюють;

не проходять військову службу;

утримують непрацездатного члена сім'ї.

Важливо, щоб людина, яка перебуває на утриманні, не отримувала пенсію або інші державні соціальні виплати. Доплата передбачена для тих, хто отримує військову пенсію за вислугу років або по інвалідності.

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Як оформити надбавку до пенсії у 2026 році

Подати заяву можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для оформлення знадобляться:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

підтвердження, що непрацездатний член сім'ї перебуває на утриманні.

Також необхідно надати документи, які підтверджують, що заявник не працює і не проходить військову службу.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці, які мають 40 років страхового стажу, можуть оформити пенсію з 60 років. Але довгий стаж не гарантує великі виплати. Розмір пенсії залежить не лише від кількості відпрацьованих років, а й від офіційної зарплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсійне посвідчення підтверджує статус пенсіонера та дає право на різні пільги й соціальну підтримку. Проте частину допомоги призначають лише за певних умов.