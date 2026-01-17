Курс доллара не остановится на достигнутом — к чему готовиться в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно следят за ситуацией на валютном рынке, чтобы отслеживать наиболее выгодный период купли-продажи долларов. В январе произошла ускоренная девальвация национальной валюты, в результате чего официальный курс гривны к доллару неоднократно обновлял исторические максимумы.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Чего ждать от курса доллара

Минимальный показатель официального курса гривны к доллару в январе 2026 года находился на уровне 42,17 грн/долл. (первые числа месяца), а уже на понедельник, 19 января, Национальный банк рассчитал курс 43,41 грн/долл. Однако ускоренная девальвация национальной валюты имеет объяснение.

По словам экономиста, существует несколько причин, почему регулятор в начале года взялся стремительно поднимать показатели. Во-первых, этого требуют от Украины международные институты. Во-вторых, на конец 2026-го предусмотрели среднегодовой курс 45,7 грн/долл., согласно государственному бюджету.

"Национальный банк лишь ускорил девальвацию гривны, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной финансовой помощи. Я думаю, в ближайшее время стремительное движение показателей вверх притормозится, если не произойдет никаких чрезвычайных событий", — отметил Алексей Плотников.

На следующей неделе, в период с 19 по 25 января, официальный курс гривны к доллару будет держаться в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. Обменники будут встречать украинцев, которые придут купить или продать американскую валюту, наличным курсом в пределах 43,40-43,65 грн/долл., учитывая традиционный спред.

От каких купюр доллара лучше избавиться

Ранее мы рассказывали, что украинцам стоит провести ревизию своих валютных сбережений, дабы понять, нужно ли избавиться от некоторых купюр. Конечно, не в прямом смысле: такую наличность лучше обменять на новенькие банкноты, с которыми не будет проблем в будущем.

Первая категория — старые доллары, выпущенные в период 1996-2006 годов. Нередко финансовые учреждения отказывают клиентам в обслуживании, ведь не хотят покупать устаревшую валюту из-за отсутствия современных элементов защиты. Хотя такие действия считаются неправомерными и подлежат наказанию.

Вторая категория проблемных долларов — деньги с признаками незначительного износа. Дальнейшая эксплуатация может привести к появлению повреждений, ввиду которых обмен и использование становятся невозможными. Лучше заранее позаботиться о своих накоплениях, чтобы не пришлось действительно выбрасывать уже неплатежные купюры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не обязательно держать сбережения в иностранной валюте. Существует много других финансовых инструментов, способных сохранить деньги от обесценивания, в частности облигации, депозиты и драгоценные металлы.

Также мы писали, что Национальный банк смягчил некоторые валютные ограничения для бизнеса 14 января. Например, ввел "заемный" лимит, который поможет упростить управление привлеченными средствами.