Обмін валюти не на часі — що буде з курсом долара в Україні

Обмін валюти не на часі — що буде з курсом долара в Україні

Дата публікації: 17 січня 2026 17:35
Курс долара не зупиниться на досягнутому — до чого готуватися найближчим часом
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно слідкують за ситуацією на валютному ринку, аби відстежувати найбільш вигідний період купівлі-продажу доларів. У січні відбулася пришвидшена девальвація національної валюти, внаслідок чого офіційний курс гривні до долара неодноразово оновлював історичні максимуми.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара найближчим часом.

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара у січні 2026 року перебував на рівні 42,17 грн/дол. (перші числа місяця), а вже на понеділок, 19 січня, Національний банку розрахував курс 43,41 грн/дол. Однак пришвидшена девальвація національної валюти має пояснення.

За словами економіста, існує кілька причин, чому регулятор на початку року взявся стрімко піднімати показники. По-перше, цього вимагають від України міжнародні інституції. По-друге, на кінець 2026-го передбачили середньорічний курс 45,7 грн/дол., згідно з державним бюджетом.

Обмін валюти не на часі — що буде з курсом долара в Україні - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги. Я думаю, найближчим часом стрімкий рух показників вгору пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій", — зазначив Олексій Плотніков.

Наступного тижня, у період з 19 по 25 січня, офіційний курс гривні до долара буде триматися в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. Обмінники зустрічатимуть українців, які прийдуть купити чи продати американську валюту, готівковим курсом у межах 43,40-43,65 грн/дол., враховуючи традиційний спред.

Яких купюр долара краще позбутися

Раніше ми розповідали, що українцям варто здійснити ревізію своїх валютних заощаджень, аби зрозуміти, чи потрібно позбутися деяких купюр. Звісно, не в прямому сенсі: таку готівку краще обміняти на новенькі банкноти, з якими не буде проблем у майбутньому.

Перша категорія — старі долари, випущені у період 1996-2006 років. Нерідко фінансові установи відмовляють клієнтам в обслуговуванні, бо не хочуть купувати застарілу валюту через відсутність сучасних елементів захисту. Хоча такі дії вважаються неправомірними і підлягають покаранню.

Друга категорія проблемних доларів — гроші з ознаками незначного зношення. Подальша експлуатація може призвести до появи пошкоджень, з огляду на які обмін і використання стають неможливими. Краще заздалегідь подбати про свої накопичення, щоб не довелося дійсно викидати вже неплатіжні купюри.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не обов’язково тримати заощадження в іноземній валюті. Існує багато інших фінансових інструментів, здатних зберегти кошти від знецінення, зокрема облігації, депозити і дорогоцінні метали.

Також ми писали, що Національний банк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу 14 січня. Наприклад, запровадив "позиковий" ліміт, який допоможе спростити управління залученими коштами.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
