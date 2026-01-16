Курс долара та євро рухається вгору — скільки може коштувати валюта в Україні

Вивіска обмінника валюти. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року почалася пришвидшена девальвація національної валюти. Як результат — купюри долара та євро різко подорожчали на готівковому ринку. Офіційні курси кілька разів били рекорди, встановлюючи нові історичні максимуми. Постає питання, чи затримається висхідний тренд найближчим часом.

Що буде з курсом долара та євро, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Станом на п’ятницю, 16 січня, офіційний курс гривні до долара зафіксувався на черговому рекордному рівні — 43,39 грн/дол. Водночас у перших числах місяця американська валюта утримувалася на показнику 42,17 грн/дол.

За словами економіста, важко назвати такий ривок несподіваним або нечуваним. По-перше, міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. По-друге, в державний бюджет-2026 заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги. Я думаю, найближчим часом стрімкий рух показників вгору пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій", — уточнив Плотніков.

Наступного тижня офіційний курс гривні до долара втримається в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. На готівковому ринку, враховуючи традиційний спред, американська валюта буде коштувати в межах 43,40-43,65 грн/дол.

Що буде з курсом євро в Україні

НБУ жодним чином не впливає на курсові коливання, їх формує співвідношення у головній валютній парі, яке фокусується на відносинах між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом.

Протягом 9-16 січня курс знизився до 1,16 дол./євро на противагу 1,17-1,18 дол./євро у грудні 2025 року. Якщо він утримається на поточній позицій наступного тижня, українці можуть очікувати відносну стабілізацію офіційного курсу гривні до євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз європейська валюта трохи подешевшала по відношенню до американської, однак я не бачу підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом. Хіба що з’являться якісь непорозуміння між США та ЄС, здатні спровокувати посилення долара", — констатував Олексій Плотніков.

На його думку, повільна девальвація гривні буде продовжуватися в другій половині січня, а курс перебуватиме в діапазоні 50,20-50,60 грн/євро. Середній продаж в обмінниках навіть може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, відразу дві національні валюти показали різке падіння у січні 2026 року. Іранський ріал за останні 12 місяців втратив 2 281,68% своєї вартості, а японська єна опустилася до найнижчого рівня з 2024 року.

Також ми писали, що НБУ з 14 січня пом’якшив валютні обмеження для бізнесу. Зокрема регулятор запровадив новий "позиковий" ліміт для коштів, залучених з-за кордону після 1 січня 2026 року.