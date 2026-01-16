Курс долара та євро рухається вгору — скільки може коштувати валюта в Україні

Долар і євро не можуть сповільнитися — що буде з курсами валют
У січні 2026 року почалася пришвидшена девальвація національної валюти. Як результат — купюри долара та євро різко подорожчали на готівковому ринку. Офіційні курси кілька разів били рекорди, встановлюючи нові історичні максимуми. Постає питання, чи затримається висхідний тренд найближчим часом.
Що буде з курсом долара та євро, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.
Чого чекати від курсу долара
Станом на п’ятницю, 16 січня, офіційний курс гривні до долара зафіксувався на черговому рекордному рівні — 43,39 грн/дол. Водночас у перших числах місяця американська валюта утримувалася на показнику 42,17 грн/дол.
За словами економіста, важко назвати такий ривок несподіваним або нечуваним. По-перше, міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. По-друге, в державний бюджет-2026 заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол.
"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги. Я думаю, найближчим часом стрімкий рух показників вгору пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій", — уточнив Плотніков.
Наступного тижня офіційний курс гривні до долара втримається в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. На готівковому ринку, враховуючи традиційний спред, американська валюта буде коштувати в межах 43,40-43,65 грн/дол.
Що буде з курсом євро в Україні
НБУ жодним чином не впливає на курсові коливання, їх формує співвідношення у головній валютній парі, яке фокусується на відносинах між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом.
Протягом 9-16 січня курс знизився до 1,16 дол./євро на противагу 1,17-1,18 дол./євро у грудні 2025 року. Якщо він утримається на поточній позицій наступного тижня, українці можуть очікувати відносну стабілізацію офіційного курсу гривні до євро.
"Зараз європейська валюта трохи подешевшала по відношенню до американської, однак я не бачу підстав очікувати стрімкого зниження курсу найближчим часом. Хіба що з’являться якісь непорозуміння між США та ЄС, здатні спровокувати посилення долара", — констатував Олексій Плотніков.
На його думку, повільна девальвація гривні буде продовжуватися в другій половині січня, а курс перебуватиме в діапазоні 50,20-50,60 грн/євро. Середній продаж в обмінниках навіть може перевищити психологічну межу і вийти за 51 грн.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, відразу дві національні валюти показали різке падіння у січні 2026 року. Іранський ріал за останні 12 місяців втратив 2 281,68% своєї вартості, а японська єна опустилася до найнижчого рівня з 2024 року.
Також ми писали, що НБУ з 14 січня пом’якшив валютні обмеження для бізнесу. Зокрема регулятор запровадив новий "позиковий" ліміт для коштів, залучених з-за кордону після 1 січня 2026 року.
