Україна
Главная Экономика Доллар и евро не могут замедлиться — что будет с курсами валют

Доллар и евро не могут замедлиться — что будет с курсами валют

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 17:12
Курс доллара и евро двигается вверх — сколько может стоить валюта в Украине
Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года началась ускоренная девальвация национальной валюты. Как результат — купюры доллара и евро резко подорожали на наличном рынке. Официальные курсы несколько раз били рекорды, устанавливая новые исторические максимумы. Возникает вопрос, задержится ли восходящий тренд в ближайшее время.

Что будет с курсом доллара и евро, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

По состоянию на пятницу, 16 января, официальный курс гривны к доллару зафиксировался на очередном рекордном уровне — 43,39 грн/долл. В то же время в первых числах месяца американская валюта удерживалась на показателе 42,17 грн/долл.

По словам экономиста, трудно назвать такой рывок неожиданным или неслыханным. Во-первых, международные институции требуют от Украины определенной девальвации гривны. Во-вторых, в государственный бюджет-2026 заложили среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

None - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Национальный банк лишь ускорил девальвацию гривны, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной финансовой помощи. Я думаю, в ближайшее время стремительное движение показателей вверх притормозится, если не произойдет никаких чрезвычайных событий", — уточнил Плотников.

На следующей неделе официальный курс гривны к доллару удержится в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. На наличном рынке, учитывая традиционный спред, американская валюта будет стоить в пределах 43,40-43,65 грн/долл.

Что будет с курсом евро в Украине

НБУ никак не влияет на курсовые колебания, их формирует соотношение в главной валютной паре, которое фокусируется на отношениях между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом.

В течение 9-16 января курс снизился до 1,16 долл./евро в противовес 1,17-1,18 долл./евро в декабре 2025 года. Если он удержится на текущей позиций на следующей неделе, украинцы могут ожидать относительную стабилизацию официального курса гривны к евро.

None - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас европейская валюта немного подешевела по отношению к американской, однако я не вижу оснований ожидать стремительного снижения курса в ближайшее время. Разве что появятся какие-то недоразумения между США и ЕС, способные спровоцировать усиление доллара", — констатировал Алексей Плотников.

По его мнению, медленная девальвация гривны будет продолжаться во второй половине января, а курс будет находиться в диапазоне 50,20-50,60 грн/евро. Средняя продажа в обменниках даже может превысить психологический предел и выйти за 51 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, сразу две национальные валюты показали резкое падение в январе 2026 года. Иранский риал за последние 12 месяцев потерял 2 281,68% своей стоимости, а японская иена опустилась до самого низкого уровня с 2024 года.

Также мы писали, что НБУ с 14 января смягчил валютные ограничения для бизнеса. В частности регулятор ввел новый "заемный" лимит для средств, привлеченных из-за рубежа после 1 января 2026 года.

Автор:
Елизавета Супивская
