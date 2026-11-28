Девушка считает на калькуляторе. Фото: Pexels

В Украине предусмотрены большие штрафы для работодателей за нарушение трудового законодательства. Например, придется платить немалые суммы в случае неоформления наемных сотрудников или уклонения от уплаты налогов. Размеры финансовых санкций зависят от социальных стандартов, а именно от минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменятся суммы наиболее распространенных штрафов для работодателей в 2027 году.

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Новые размеры штрафов для работодателей

Большинство трудовых штрафов привязаны к минимальной заработной плате, поэтому в случае повышения МЗП автоматически растут суммы финансовых санкций. Согласно проекту закона № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", принятому в первом чтении, с 1 января МЗП будет находиться на уровне 9 546 грн вместо 8 647 грн.

Наиболее распространенные нарушения прописаны в Кодексе законов о труде. В 2027 году работодателям придется платить такие суммы за несоблюдение требований:

наем неоформленных сотрудников — 95 460 грн;

выплата месячного дохода без начисления ЕСВ — 95 460 грн;

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы — 28 638 грн;

несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда — 19 092 грн;

прочие нарушения трудового законодательства — 9 546 грн.

Важно учитывать, что штрафы взимаются не единовременно, а за каждого человека или выявленный случай. Например, наличие в штате трех неофициальных сотрудников повлечет за собой санкцию в размере 286 380 грн. То есть попытка уклониться от уплаты налогов обернется для работодателей гораздо большими расходами.

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Что будет с ЕСВ в 2027 году

Ранее мы рассказывали, что размер единого социального взноса зависит от минимальной заработной платы. Работодатели должны уплачивать ЕСВ за себя и каждого наемного сотрудника. По состоянию на конец 2026 года ежемесячный взнос составляет 1 902,34 грн (22% от МЗП).

Но скоро минимальная зарплата в Украине вырастет до 9 546 грн, что повлечет пересмотр многих финансовых показателей, в частности единого социального взноса. С 1 января 2027 года представителям бизнеса придется пополнять государственный бюджет на сумму 2 100,12 грн/мес. за одного человека в штате.

Если возникнет задолженность вследствие несвоевременной уплаты, то штраф в соответствии со статьей 25 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" достигнет 20%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работодатели должны уплачивать единый социальный взнос за себя и наемных сотрудников. В противном случае грозят крупные штрафы. Даже закрытие ФЛП не избавит от финансовых обязательств, поскольку придется погасить задолженность за предыдущие месяцы.

Также мы писали, что с украинцев могут взимать штрафы из-за валюты. Нашим гражданам запрещено осуществлять обмен на улице, если отсутствует лицензия от Национального банка. Плюс будут неприятности из-за нарушения валютного законодательства и уклонения от декларирования.