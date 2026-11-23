Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие прибыли или временная приостановка деятельности не освобождают предпринимателя от обязанности уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) автоматически. Именно ошибочное предположение о том, что "нет дохода — нет и платежа", часто становится причиной накопления задолженности, штрафов и пени.

Как система налогообложения влияет на размер взносов, кто имеет законное право не платить ЕСВ за себя и как уберечься от штрафных санкций, рассказали Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Киевской области.

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В чем разница между общей и упрощённой системой

Начисление взноса происходит по разным принципам в зависимости от группы и системы налогообложения:

Упрощенная система (ФЛП 1–3 группы). ЕСВ уплачивается независимо от того, ведет ли предприниматель деятельность и получает ли доход. Сумма не может быть меньше минимального страхового взноса — 22% от минимальной зарплаты. Общая система. Базой начисления является чистый налогооблагаемый доход. Если за месяц дохода нет или зафиксирован убыток, платить ЕСВ обязательно не нужно. Однако можно сделать это добровольно, чтобы не потерять страховой стаж.

Кому разрешено не платить ЕСВ за себя

Законодательство предусматривает отдельные случаи, когда предприниматель может не перечислять взнос за себя:

при наличии основного места работы, где работодатель уплачивает за человека ЕСВ в минимальном размере;

для лиц, получающих пенсию по возрасту или имеющих статус инвалида;

на время прохождения военной службы — для мобилизованных индивидуальных предпринимателей без наемных работников.

Как избежать долгов и почему закрытие ФЛП не поможет

В налоговой подчеркивают, что при отсутствии законных оснований для освобождения ЕСВ начисляется даже тогда, когда бизнес фактически не работает. При этом прекращение деятельности или закрытие ФЛП не аннулирует уже образовавшиеся долги, штрафы и пени.

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Чтобы обезопасить себя от проблем, предпринимателям следует:

Проверить, подпадаете ли вы под льготные категории по уплате ЕСВ. Регулярно отслеживать состояние расчетов через электронные кабинеты и сервисы ГНС. Своевременно вносить платежи в установленном размере, если льгот нет. Хранить квитанции и другие подтверждения произведенных платежей.

Своевременная уплата ЕСВ не только защитит от штрафов, но и гарантирует зачисление страхового стажа для будущей пенсии.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что для некоторых предпринимателей в 2027 году увеличится военный сбор. Уклонение от уплаты повышенного размера налога повлечет за собой штрафные санкции. В связи с повышением размера минимальной зарплаты соответственно будет пересмотрен и размер сбора.

Также Новини.LIVE сообщали, чем нельзя заниматься ФЛП 3-й группы. Украинцы очень часто выбирают эту группу, поскольку считают, что здесь меньше всего ограничений. Однако запретов хватает даже при таких условиях.