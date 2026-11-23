Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Відсутність прибутку або тимчасова пауза в діяльності не звільняють підприємця від обов'язку сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) автоматично. Саме помилкове припущення про те, що "немає доходу — немає і платежу", часто стає причиною накопичення заборгованості, штрафів та пені.

Як система оподаткування впливає на розмір внесків, хто має законне право не платити ЄСВ за себе та як уберегтися від штрафних санкцій, розповіли Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Державної податкової служби України в Київській області.

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У чому різниця між загальною і спрощеною системою

Нарахування внеску відбувається за різними принципами залежно від групи та системи оподаткування:

Спрощена система (ФОП 1-3 групи). ЄСВ сплачується незалежно від того, чи веде підприємець діяльність і чи отримує дохід. Сума не може бути меншою за мінімальний страховий внесок — 22% від мінімальної зарплати. Загальна система. Базою нарахування є чистий оподатковуваний дохід. Якщо за місяць доходу немає або зафіксовано збиток, сплачувати ЄСВ обов'язково не потрібно. Проте можна зробити це добровільно, аби не втратити страховий стаж.

Кому дозволено не платити ЄСВ за себе

Законодавство передбачає окремі випадки, коли підприємець може не перераховувати внесок за себе:

за наявності основного місця роботи, де роботодавець сплачує за людину ЄСВ у мінімальному розмірі;

для осіб, які отримують пенсію за віком або мають статус особи з інвалідністю;

на час проходження військової служби — для мобілізованих ФОП без найманих працівників.

Як уникнути боргів і чому закриття ФОП не допоможе

У податковій підкреслюють, за відсутності законних підстав для звільнення ЄСВ нараховується навіть тоді, коли бізнес фактично стоїть. При цьому припинення діяльності або закриття ФОП не анулює вже сформовані борги, штрафи та пеню.

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Щоб убезпечити себе від проблем, підприємцям варто:

Перевірити, чи підпадаєте ви під пільгові категорії щодо сплати ЄСВ. Регулярно відстежувати стан розрахунків через електронні кабінети та сервіси ДПС. Вчасно вносити платежі у встановленому розмірі, якщо пільг немає. Зберігати квитанції та інші підтвердження проведених оплат.

Вчасна сплата ЄСВ не лише захистить від штрафів, а й гарантує зарахування страхового стажу для майбутньої пенсії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що для деяких підприємців зросте військовий збір у 2027 році. Ухилення від сплати підвищенного розміру податку потягне за собою штрафні санкції. Через підвищення розміру мінімальної зарплати відповідно переглянеться і розмір збору.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим не можна займатись ФОПам 3 групи. Українці дуже часто обирають цю групу, оскільки припускаються думки, що тут найменше обмежень. Проте заборон вистачає навіть за таких умов.