Оплата картой через РРО. Фото: Pexels

Украинское законодательство предусматривает много правил и обязательных требований для лиц, открывших ФЛП. Среди них — применение регистратора расчетных операций. Это устройство для фиксации продаж товаров или услуг, выдающее чеки и передающее информацию в контролирующей орган — Государственную налоговую службу. Мы разобрались, кто должен иметь РРО в декабре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" .

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Кто обязан использовать РРО

Устройство для фискализации нужно каждому предпринимателю, осуществляющему расчетные операции в наличной или безналичной форме. Речь идет об использовании платежных карт, электронных средств оплаты, жетонов и пр. по месту реализации товаров/услуг.

Однако это не значит, что каждый человек, занимающийся хозяйственной деятельностью, должен зарегистрировать РРО, поскольку существуют исключения. По состоянию на декабрь 2026 года право не устанавливать регистратор расчетных операций имеют:

плательщики единого налога 1 группы (по собственному желанию);

продавцы товаров собственного производства при проведении расчетов в кассах с оформлением прибыльных и расходных ордеров, а также выдачей соответствующих квитанций;

ФЛП, принимающие оплату исключительно банковским переводом через реквизиты IBAN (кроме случаев пересчета денег через небанковские финучреждения);

продавцы проездных документов, билетов государственных лотерей, билетов на посещение культурно-спортивных и зрелищных заведений;

лица, осуществляющие торговлю в деревнях с использованием расчетных книг (если не реализуют подакцизные товары);

физические лица при торговле продуктовыми/промышленными товарами за наличные на рынках;

ФЛП, использующие только банковские системы дистанционного обслуживания и/или сервисы перевода средств.

Штрафы в Украине из-за РРО

Отсутствие регистратора расчетных операций и другие нарушения, связанные с РРО, влекут строгую ответственность в 2026 году. Закон предусматривает штраф 100% от суммы реализуемых товаров, а повторное несоблюдение требований наказывается санкцией в размере 150%. Причем штраф начисляется за каждую отдельную операцию.

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Аналогичное взыскание грозит за невыдачу фискального чека, ошибки в его реквизитах и использование РРО с просроченным сроком эксплуатации. В случае отсутствия POS-терминала в точке продаж придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн, а выдача чека за наличную оплату сверх лимита влечет штраф в размере 1 700 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что запрещено делать ФЛП 3 группы в 2026 году. Список ограничений довольно узок и включает обмен валюты, производство и продажу подакцизных товаров, проведение азартных игр, управление предприятиями, предоставление почтовых услуг, охранную деятельность и пр.

Также мы рассказывали, что ФЛП могут оштрафовать из-за превышения годового лимита дохода. Максимальная сумма отличается для каждой группы упрощенной системы. Чтобы избежать финансовой санкции, нужно заранее перейти на общую систему или изменить группу единого налога.