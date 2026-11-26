Оплата карткою через РРО. Фото: Pexels

Українське законодавство передбачає багато правил та обов’язкових вимог для осіб, які відкрили ФОП. Серед них — застосування реєстратора розрахункових операцій. Це пристрій для фіксації продажу товарів або послуг, що видає чеки й передає інформацію до контролюючого органу — Державної податкової служби. Ми розібралися, хто повинен мати РРО у грудні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

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Хто зобов’язаний використовувати РРО

Пристрій для фіскалізації потрібен кожному підприємцю, який здійснює розрахункові операції у готівковій чи безготівковій формі. Йдеться про використання платіжних карток, електронних засобів оплати, жетонів тощо за місцем реалізації товарів/послуг.

Однак це не означає, що кожна людина, яка займається господарською діяльністю, повинна зареєструвати РРО, оскільки існують винятки. Станом на грудень 2026 року право не встановлювати реєстратор розрахункових операцій мають:

платники єдиного податку 1 групи (за власним бажанням);

продавці товарів власного виробництва за умови проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових ордерів, а також видачею відповідних квитанцій;

ФОПи, які приймають оплату виключно банківським переказом через реквізити IBAN (окрім випадків перерахунку коштів через небанківські фінустанови);

продавці проїзних документів, білетів державних лотерей, квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

особи, які здійснюють торгівлю в селах із використанням розрахункових книжок (якщо не реалізують підакцизні товари);

фізичні особи при торгівлі продуктовими/промисловими товарами за готівку на ринках;

ФОПи, які використовують лише банківські системи дистанційного обслуговування та/або сервіси переказу коштів.

Штрафи в Україні через РРО

Відсутність реєстратора розрахункових операцій та інші порушення, пов’язані з РРО, тягнуть за собою сувору відповідальність у 2026 році. Закон передбачає штраф 100% від суми реалізованих товарів, а повторне недотримання вимог карається санкцією в розмірі 150%. При чому штраф нараховують за кожну окрему операцію.

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Аналогічне стягнення загрожує за невидачу фіскального чека, помилки в його реквізитах і використання РРО з простроченим терміном експлуатації. В разі відсутності POS-терміналу в точці продажу доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн, а видача чека за готівкову оплату понад ліміт тягне штраф у розмірі 1 700 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що заборонено робити ФОП 3 групи у 2026 році. Перелік обмежень доволі вузький і включає обмін валюти, виробництво і продаж підакцизних товарів, проведення азартних ігор, управління підприємствами, надання поштових послуг, охоронну діяльність тощо.

Також ми розповідали, що ФОПів можуть оштрафувати через перевищення річного ліміту доходу. Максимальна сума відрізняється для кожної групи спрощеної системи. Для уникнення фінансової санкції потрібно заздалегідь перейти на загальну систему чи змінити групу єдиного податку.