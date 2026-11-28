Дівчина рахує на калькуляторі. Фото: Pexels

В Україні передбачені великі штрафи для роботодавців за порушення трудового законодавства. Наприклад, доведеться платити чималі суми в разі неоформлення найманих працівників або ухилення від сплати податків. Розміри фінансових санкцій залежать від соціальних стандартів, а саме мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як зміняться суми найпоширеніших штрафів для роботодавців у 2027 році.

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Нові розміри штрафів для роботодавців

Більшість трудових штрафів прив'язані до мінімальної зарплати, тому в разі підвищення МЗП автоматично зростають суми фінансових санкцій. Згідно з проєктом закону № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік", який ухвалили в першому читанні, з 1 січня МЗП перебуватиме на рівні 9 546 грн замість 8 647 грн.

Найпоширеніші порушення прописані в Кодексі законів про працю. У 2027 році роботодавцям доведеться платити такі суми за недотримання вимог:

найм неоформлених працівників — 95 460 грн;

виплати місячного доходу без нарахування ЄСВ — 95 460 грн;

порушення встановлених строків виплати зарплати — 28 638 грн;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — 19 092 грн;

інші порушення трудового законодавства — 9 546 грн.

Важливо врахувати, що штрафи стягують не одноразово, а за кожну людину чи виявлений випадок. Наприклад, наявність у штаті трьох неофіційних працівників потягне санкцію в розмірі 286 380 грн. Тобто спроба ухилитися від сплати податків обернеться для роботодавців набагато більшими витратами.

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Що буде з ЄСВ у 2027 році

Раніше ми розповідали, що розмір єдиного соціального внеску залежить від мінімальної зарплати. Роботодавці повинні сплачувати ЄСВ за себе і кожного найманого працівника. Станом на кінець 2026 року місячний платіж перебуває на рівні 1 902,34 грн (22% від МЗП).

Однак незабаром мінімальна зарплата в Україні зросте до 9 546 грн, що потягне за собою перегляд багатьох фінансових показників, зокрема єдиного соціального внеску. З 1 січня 2027 року представникам бізнесу доведеться поповнювати державний бюджет на суму 2 100,12 грн/міс. за одну людину в штаті.

Якщо виникне заборгованість внаслідок несвоєчасної сплати, то штраф відповідно до статті 25 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування" сягне 20%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що роботодавці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок на себе і найманих працівників. Інакше загрожують великі штрафи. Навіть закриття ФОП не врятує від фінансового зобов’язання, бо доведеться погасити заборгованість за попередні місяці.

Також ми писали, що з українців можуть стягувати штрафи через валюту. Нашим громадянам заборонено здійснювати обмін на вулиці, якщо відсутня ліцензія від Національного банку. Плюс будуть неприємності через порушення валютного законодавства та ухилення від декларування.