Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

ФОПи в Україні повинні сплачувати податки, хоча для деяких категорій осіб існують винятки. Також підприємці обов'язково роблять внески до системи державного соціального страхування. Розмір ЄСВ можна визначати самостійно, проте мінімальна сума встановлена на законодавчому рівні. Ми розібралися, до яких змін варто готуватися представникам бізнесу з 1 січня 2027 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з єдиним соціальним внеском у 2027 році.

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Розмір ЄСВ у 2027 році

ФОПи на спрощеній системі повинні щомісяця сплачувати мінімальний страховий внесок у розмірі 22% від МЗП. Станом на листопад 2026 року йдеться про суму 1902,34 грн.

Однак із 1 січня в Україні планують підвищити мінімальну зарплату до 9 546 грн, згідно з законопроєктом № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік". 28 жовтня народні депутати ухвалили документ у першому читанні.

В такому випадку єдиний соціальний внесок зросте до 2 100,12 грн на місяць, або 6 300,36 грн за квартал. Аналогічну суму зобов'язані сплачувати роботодавці за всіх офіційно найманих працівників, а також фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування.

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Але для ФОП передбачили винятки: якщо за звітний період були повністю відсутні доходи, ФОПи на загальній системі звільняються від нарахування ЄСВ.

Максимальна база у 2026 році становить 38 046,80 грн — це 22% від 20 мінімальних зарплат. У 2027 році максимальний розмір ЄСВ за місяць підвищиться до 42 002,4 грн.

Хто може не платити ЄСВ в Україні

Деякі категорії громадян звільнені від нарахування і сплати єдиного соціального внеску. Станом на листопад 2026 року пільги передбачені для:

підприємців-пенсіонерів;

осіб з інвалідністю, які мають встановлену групу та отримують пенсію чи соціальну допомогу;

найманих працівників і сумісників, якщо ЄСВ за них сплачує роботодавець;

ФОПи на загальній системі без доходу;

військові за контрактом, мобілізовані та резервісти під час проходження служби;

мешканці тимчасово окупованих територій;

полонені протягом усього періоду перебування у неволі та ще шість місяців після звільнення.

Варто зауважити, що пільга поширюється лише на сплату єдиного соціального внеску за себе. В разі наявності працівників необхідно виконувати фінансове зобов'язання без затримок, адже це впливає на страховий стаж.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що заборонено робити ФОП 2 групи у 2026 році. Підприємці можуть найняти не більше 10 працівників, надавати різноманітні послуги, виробляти і продавати товари. Але існують обмеження на співпрацю з деякими контрагентами.

Також Новини.LIVE розповідали, що ФОПів штрафують через порушення річного ліміту доходу. Представники кожної групи спрощеної системи повинні дотримуватися обмежень на дохід. Інакше доведеться заплатити великий штраф і змінити групу чи систему оподаткування.