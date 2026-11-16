Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка ФОП 2 групи сильно ризикують: що заборонено робити у 2026 році

ФОП 2 групи сильно ризикують: що заборонено робити у 2026 році

Ua ru
16 листопада 2026 08:25
Суворі правила для ФОП 2 групи: що категорично заборонено підприємцям в Україні zak.tax.gov.ua
Чоловік і жінка працюють за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Українцям, перш ніж відкрити ФОП у 2026 року, необхідно ретельно вивчити правила перебування на обраній групі спрощеної системи. Закон затвердив чимало обмежень для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку, порушення яких передбачають сувору відповідальність. Ми розібралися, що категорично заборонено робити ФОП 2 групи в Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 291.4 Податкового кодексу.

Реклама

З ким не можуть працювати ФОП 2 групи

Перелік дозволених видів діяльності для представників 2 групи набагато ширший, ніж для підприємців 1 групи. ФОПи надають різні послуги населенню (зокрема побутові), виробляють і продають товари без обмежень по розташуванню торгової точки, а також займаються ресторанною справою.

Водночас клієнтами для надання послуг можуть бути лише фізичні особи і ФОПи/юрособи на єдиному податку. Заборонено співпрацювати з такими контрагентам (продаж товарів не поширюється):

  • юридичними особами і ФОП на загальній системі;
  • іноземними компаніями та нерезидентами;
  • бюджетними установами і організаціями;
  • комунальними підприємствами;
  • неприбутковими організаціями;
  • банками та фінансовими установами.

Порушивши цю заборону, підприємцям доведеться заплатити штраф за неправильне застосування спрощеної системи, додаткові податки (18% ПДФО плюс 5% військовий збір), пеню за невчасне виконання фінансових зобов’язань, а також примусово перейти на загальну систему.

Читайте також:

Кількість працівників і ліміт доходу

Підприємці 2 групи можуть наймати працівників, на відміну від ФОП 1 групи, яким повністю заборонено утримувати штат. Але чисельність обмежена — не більше 10 осіб. Це стосується всіх видів трудових відносин, включно з цивільно-правовим договором.

Перебуваючи на спрощеній системі, необхідно слідкувати за доходами, оскільки існує річний ліміт. Перевищення встановленої суми тягне сувору відповідальність, зокрема штраф 15% і переведення на 3 групу ЄП чи загальну систему оподаткування.

Станом на 2026 рік ліміт доходу для ФОП 2 групи дорівнює 7 211 598 грн, або 834 розміри мінімальної зарплати. Якщо з 1 січня 2027-го МЗП в Україні підвищать до 9 546 грн, як передбачено проєктом держбюджету, то ліміт збільшиться до 7 961 364 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що заборонено робити ФОП 1 групи єдиного податку. Підприємці можуть лише працювати на ринках, здійснюючи роздрібний продаж товарів, і надавати побутові послуги населенню. Вони не повинні тримати персонал і співпрацювати з іншими ФОП.

Також Новини.LIVE розповідали, за які поширені порушення ФОП загрожують штрафи у 2026 року. Найчастіше підприємців карають за невчасну сплату податків і подання звітності, ухилення від офіційного найму, відсутність реєстратора розрахункових операцій або первинних документів.

ФОП бізнес підприємці заборони ліміти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації