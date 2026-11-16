Чоловік і жінка працюють за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Українцям, перш ніж відкрити ФОП у 2026 року, необхідно ретельно вивчити правила перебування на обраній групі спрощеної системи. Закон затвердив чимало обмежень для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку, порушення яких передбачають сувору відповідальність. Ми розібралися, що категорично заборонено робити ФОП 2 групи в Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 291.4 Податкового кодексу.

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З ким не можуть працювати ФОП 2 групи

Перелік дозволених видів діяльності для представників 2 групи набагато ширший, ніж для підприємців 1 групи. ФОПи надають різні послуги населенню (зокрема побутові), виробляють і продають товари без обмежень по розташуванню торгової точки, а також займаються ресторанною справою.

Водночас клієнтами для надання послуг можуть бути лише фізичні особи і ФОПи/юрособи на єдиному податку. Заборонено співпрацювати з такими контрагентам (продаж товарів не поширюється):

юридичними особами і ФОП на загальній системі;

іноземними компаніями та нерезидентами;

бюджетними установами і організаціями;

комунальними підприємствами;

неприбутковими організаціями;

банками та фінансовими установами.

Порушивши цю заборону, підприємцям доведеться заплатити штраф за неправильне застосування спрощеної системи, додаткові податки (18% ПДФО плюс 5% військовий збір), пеню за невчасне виконання фінансових зобов’язань, а також примусово перейти на загальну систему.

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Кількість працівників і ліміт доходу

Підприємці 2 групи можуть наймати працівників, на відміну від ФОП 1 групи, яким повністю заборонено утримувати штат. Але чисельність обмежена — не більше 10 осіб. Це стосується всіх видів трудових відносин, включно з цивільно-правовим договором.

Перебуваючи на спрощеній системі, необхідно слідкувати за доходами, оскільки існує річний ліміт. Перевищення встановленої суми тягне сувору відповідальність, зокрема штраф 15% і переведення на 3 групу ЄП чи загальну систему оподаткування.

Станом на 2026 рік ліміт доходу для ФОП 2 групи дорівнює 7 211 598 грн, або 834 розміри мінімальної зарплати. Якщо з 1 січня 2027-го МЗП в Україні підвищать до 9 546 грн, як передбачено проєктом держбюджету, то ліміт збільшиться до 7 961 364 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що заборонено робити ФОП 1 групи єдиного податку. Підприємці можуть лише працювати на ринках, здійснюючи роздрібний продаж товарів, і надавати побутові послуги населенню. Вони не повинні тримати персонал і співпрацювати з іншими ФОП.

Також Новини.LIVE розповідали, за які поширені порушення ФОП загрожують штрафи у 2026 року. Найчастіше підприємців карають за невчасну сплату податків і подання звітності, ухилення від офіційного найму, відсутність реєстратора розрахункових операцій або первинних документів.