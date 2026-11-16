Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Украинцам, прежде чем открыть ФЛП в 2026 году, необходимо тщательно изучить правила пребывания на выбранной группе упрощенной системы. Закон утвердил множество ограничений для физических лиц-предпринимателей на едином налоге, нарушения которых предусматривают строгую ответственность. Мы разобрались, что категорически запрещено делать ФЛП 2 группы в Украине.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 291.4 Налогового кодекса.

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С кем не могут работать ФЛП 2 группы

Список разрешенных видов деятельности для представителей 2 группы намного шире, чем для предпринимателей 1 группы. ФЛП предоставляют различные услуги населению (в том числе бытовые), производят и продают товары без ограничений по расположению торговой точки, а также занимаются ресторанным делом.

В то же время клиентами для предоставления услуг могут быть лишь физические лица и ФЛП/юрлица на едином налоге. Запрещено сотрудничать с такими контрагентами (продажа товаров не распространяется):

юридическими лицами и ФЛП на общей системе;

иностранными компаниями и нерезидентами;

бюджетными учреждениями и организациями;

коммунальными предприятиями;

неприбыльными организациями;

банками и финансовыми учреждениями.

Нарушив этот запрет, предпринимателям придется заплатить штраф за неправильное применение упрощенной системы, дополнительные налоги (18% НДФЛ плюс 5% военный сбор), пеню за несвоевременное исполнение финансовых обязательств, а также принудительно перейти на общую систему.

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Количество сотрудников и лимит дохода

Предприниматели 2 группы могут нанимать работников, в отличие от ФЛП 1 группы, которым полностью запрещено содержать штат. Но численность ограничена — не более 10 человек. Это касается всех видов трудовых отношений, включая гражданско-правовой договор.

Находясь на упрощенной системе, необходимо следить за доходами, поскольку существует годовой лимит. Превышение установленной суммы влечет серьезную ответственность, в частности штраф 15% и перевод на 3 группу ЕН либо общую систему налогообложения.

По состоянию на 2026 год лимит дохода для ФЛП 2 группы равняется 7 211 598 грн, или 834 размера минимальной зарплаты. Если с 1 января 2027-го МЗП в Украине повысят до 9 546 грн, как предусмотрено проектом госбюджета, то лимит увеличится до 7 961 364 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что запрещено делать ФЛП 1 группы единого налога. Предприниматели могут лишь работать на рынках, осуществляя розничную продажу товаров, и предоставлять бытовые услуги населению. Они не должны держать персонал и сотрудничать с другими ФЛП.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие распространенные нарушения ФЛП грозят штрафы в 2026 году. Чаще всего предпринимателей наказывают за несвоевременную уплату налогов и предоставление отчетности, уклонение от официального найма, отсутствие регистратора расчетных операций или первичных документов.