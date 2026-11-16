Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика ФЛП 2 группы сильно рискуют: что запрещено делать в 2026 году

ФЛП 2 группы сильно рискуют: что запрещено делать в 2026 году

Ua ru
16 ноября 2026 08:25
Строгие правила для ФЛП 2 группы: что категорически запрещено предпринимателям в Украине zak.tax.gov.ua
Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Украинцам, прежде чем открыть ФЛП в 2026 году, необходимо тщательно изучить правила пребывания на выбранной группе упрощенной системы. Закон утвердил множество ограничений для физических лиц-предпринимателей на едином налоге, нарушения которых предусматривают строгую ответственность. Мы разобрались, что категорически запрещено делать ФЛП 2 группы в Украине.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 291.4 Налогового кодекса.

Реклама

С кем не могут работать ФЛП 2 группы

Список разрешенных видов деятельности для представителей 2 группы намного шире, чем для предпринимателей 1 группы. ФЛП предоставляют различные услуги населению (в том числе бытовые), производят и продают товары без ограничений по расположению торговой точки, а также занимаются ресторанным делом.

В то же время клиентами для предоставления услуг могут быть лишь физические лица и ФЛП/юрлица на едином налоге. Запрещено сотрудничать с такими контрагентами (продажа товаров не распространяется):

  • юридическими лицами и ФЛП на общей системе;
  • иностранными компаниями и нерезидентами;
  • бюджетными учреждениями и организациями;
  • коммунальными предприятиями;
  • неприбыльными организациями;
  • банками и финансовыми учреждениями.

Нарушив этот запрет, предпринимателям придется заплатить штраф за неправильное применение упрощенной системы, дополнительные налоги (18% НДФЛ плюс 5% военный сбор), пеню за несвоевременное исполнение финансовых обязательств, а также принудительно перейти на общую систему.

Читайте также:

Количество сотрудников и лимит дохода

Предприниматели 2 группы могут нанимать работников, в отличие от ФЛП 1 группы, которым полностью запрещено содержать штат. Но численность ограничена — не более 10 человек. Это касается всех видов трудовых отношений, включая гражданско-правовой договор.

Находясь на упрощенной системе, необходимо следить за доходами, поскольку существует годовой лимит. Превышение установленной суммы влечет серьезную ответственность, в частности штраф 15% и перевод на 3 группу ЕН либо общую систему налогообложения.

По состоянию на 2026 год лимит дохода для ФЛП 2 группы равняется 7 211 598 грн, или 834 размера минимальной зарплаты. Если с 1 января 2027-го МЗП в Украине повысят до 9 546 грн, как предусмотрено проектом госбюджета, то лимит увеличится до 7 961 364 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что запрещено делать ФЛП 1 группы единого налога. Предприниматели могут лишь работать на рынках, осуществляя розничную продажу товаров, и предоставлять бытовые услуги населению. Они не должны держать персонал и сотрудничать с другими ФЛП.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие распространенные нарушения ФЛП грозят штрафы в 2026 году. Чаще всего предпринимателей наказывают за несвоевременную уплату налогов и предоставление отчетности, уклонение от официального найма, отсутствие регистратора расчетных операций или первичных документов.

ФЛП бизнес предприниматели запреты лимиты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации