ФЛП 2 группы сильно рискуют: что запрещено делать в 2026 году
Украинцам, прежде чем открыть ФЛП в 2026 году, необходимо тщательно изучить правила пребывания на выбранной группе упрощенной системы. Закон утвердил множество ограничений для физических лиц-предпринимателей на едином налоге, нарушения которых предусматривают строгую ответственность. Мы разобрались, что категорически запрещено делать ФЛП 2 группы в Украине.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 291.4 Налогового кодекса.
С кем не могут работать ФЛП 2 группы
Список разрешенных видов деятельности для представителей 2 группы намного шире, чем для предпринимателей 1 группы. ФЛП предоставляют различные услуги населению (в том числе бытовые), производят и продают товары без ограничений по расположению торговой точки, а также занимаются ресторанным делом.
В то же время клиентами для предоставления услуг могут быть лишь физические лица и ФЛП/юрлица на едином налоге. Запрещено сотрудничать с такими контрагентами (продажа товаров не распространяется):
- юридическими лицами и ФЛП на общей системе;
- иностранными компаниями и нерезидентами;
- бюджетными учреждениями и организациями;
- коммунальными предприятиями;
- неприбыльными организациями;
- банками и финансовыми учреждениями.
Нарушив этот запрет, предпринимателям придется заплатить штраф за неправильное применение упрощенной системы, дополнительные налоги (18% НДФЛ плюс 5% военный сбор), пеню за несвоевременное исполнение финансовых обязательств, а также принудительно перейти на общую систему.
Количество сотрудников и лимит дохода
Предприниматели 2 группы могут нанимать работников, в отличие от ФЛП 1 группы, которым полностью запрещено содержать штат. Но численность ограничена — не более 10 человек. Это касается всех видов трудовых отношений, включая гражданско-правовой договор.
Находясь на упрощенной системе, необходимо следить за доходами, поскольку существует годовой лимит. Превышение установленной суммы влечет серьезную ответственность, в частности штраф 15% и перевод на 3 группу ЕН либо общую систему налогообложения.
По состоянию на 2026 год лимит дохода для ФЛП 2 группы равняется 7 211 598 грн, или 834 размера минимальной зарплаты. Если с 1 января 2027-го МЗП в Украине повысят до 9 546 грн, как предусмотрено проектом госбюджета, то лимит увеличится до 7 961 364 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что запрещено делать ФЛП 1 группы единого налога. Предприниматели могут лишь работать на рынках, осуществляя розничную продажу товаров, и предоставлять бытовые услуги населению. Они не должны держать персонал и сотрудничать с другими ФЛП.
Также Новини.LIVE рассказывали, за какие распространенные нарушения ФЛП грозят штрафы в 2026 году. Чаще всего предпринимателей наказывают за несвоевременную уплату налогов и предоставление отчетности, уклонение от официального найма, отсутствие регистратора расчетных операций или первичных документов.