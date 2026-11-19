Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

ФЛП в Украине должны платить налоги, хотя для некоторых категорий лиц существуют исключения. Также предприниматели обязательно делают взносы в систему государственного социального страхования. Размер ЕСВ можно определять самостоятельно, но минимальная сумма установлена на законодательном уровне. Мы разобрались, к каким изменениям следует готовиться представителям бизнеса с 1 января 2027 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с единым социальным взносом в 2027 году.

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Размер ЕСВ в 2027 году

ФЛП на упрощенной системе должны ежемесячно уплачивать минимальный страховой взнос в размере 22% от МЗП. По состоянию на ноябрь 2026 года речь идет о сумме 1 902,34 грн.

Однако с 1 января в Украине планируют повысить минимальную зарплату до 9 546 грн, согласно законопроекту № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" . 28 октября народные депутаты приняли документ в первом чтении.

В таком случае единый социальный взнос вырастет до 2 100,12 грн в месяц, или 6 300,36 грн за квартал. Аналогичную сумму обязаны платить работодатели за всех официально наемных сотрудников, а также физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения.

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Но для ФЛП предусмотрели исключения: если за отчетный период отсутствовали доходы, ФЛП на общей системе освобождаются от начисления ЕСВ.

Максимальная база в 2026 году составляет 38 046,80 грн — это 22% от 20 минимальных зарплат. В 2027 году максимальный размер ЕСВ за месяц повысится до 42 002,4 грн.

Кто может не платить ЕСВ в Украине

Некоторые категории граждан освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса. По состоянию на ноябрь 2026 года льготы предусмотрены для:

предпринимателей-пенсионеров;

лиц с инвалидностью, имеющих установленную группу и получающих пенсию или социальную помощь;

наемных сотрудников и совместителей, если ЕСВ за них платит работодатель;

ФЛП на общей системе без дохода;

военные по контракту, мобилизованные и резервисты на время прохождения службы;

жители временно оккупированных территорий;

пленные в течение всего периода пребывания в неволе и еще шесть месяцев после освобождения.

Следует заметить, что льгота распространяется только на уплату единого социального взноса за себя. При наличии работников необходимо выполнять финансовое обязательство без задержек, ведь это влияет на страховой стаж.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что запрещено делать ФЛП 2 группы в 2026 году. Предприниматели могут нанять не более 10 работников, оказывать различные услуги, производить и продавать товары. Но есть ограничения на сотрудничество с некоторыми контрагентами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ФЛП штрафуют из-за нарушения годового лимита дохода. Представители каждой группы упрощенной системы должны соблюдать ограничения на доход. В противном случае придется заплатить большой штраф и изменить группу либо систему налогообложения.