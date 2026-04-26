Курс евро в Украине играет по своим правилам: что будет с валютой в конце апреля

Пункт обмена валюты.

В течение апреля 2026 года украинцы наблюдали резкое подорожание купюр евро. Курс валюты побил исторический максимум и зафиксировался на уровне 51,91 грн/евро. Не помешает узнать, продолжится ли восходящий тренд на следующей неделе, в период с 27 апреля по 3 марта.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

С показателя 1,18 долл./евро соотношение в главной валютной паре опустилось до 1,17 долл./евро, что позволило официальному курсу в Украине немного снизиться с 22 по 24 апреля. Однако неблагонадежная обстановка в мире, в частности продолжение войны между США и Ираном, не способствует улучшению ситуации.

"Что будет с евро, зависит от его соотношения к доллару. Дональд Трамп ввязался в войну в Персидском заливе, но каких-то понятных перспектив нет, даже для окружения президента США. Нам остается наблюдать: будет ли наземная акция, продолжатся ли бомбардировки", — отметил Плотников.

От позиции доллара в главной паре зависит дальнейшее движение показателей курса евро. Усилить американскую валюту может завершение войны в Персидском заливе, открытие Ормузского пролива, решение проблемы с поставками топлива и тому подобное.

Но на следующей неделе таких сдвигов не предвидится, поэтому нет факторов, которые могли бы спровоцировать падение курса в Украине. Возможны колебания в диапазоне 51,20-51,90 грн/евро, но если доллар ослабнет до 1,18-1,19 долл./евро, показатель способен пересечь границу 52 грн.

Что грозит за подделку евро

Ответственность за фальсификацию валюты прописана в статье 199 Уголовного кодекса Украины. За умышленное изготовление, хранение, покупку, перевозку или сбыт фальшивых купюр грозит лишение свободы сроком на 3-7 лет. В случае повторного нарушения закона посадят на 5-10 лет с конфискацией имущества.

Подделка евро в крупном размере, достигающем более 200 необлагаемых минимумов, наказывается заключением на срок от пяти до десяти лет. А фальсификация в особо крупном размере — сумма превышает 400 необлагаемых минимумов — влечет лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое полимерная валюта, чем она отличается от обычных купюр и где ее используют. Речь идет о деньгах из пластика, которые находятся в обращении на Мальдивах, в Канаде, Австралии, Румынии, Сингапуре и даже Великобритании. Эти банкноты отличаются долговечностью и устойчивостью.

Также Новини.LIVE рассказывали, как отличить валютный фальсификат от настоящей наличности. Необходимо обращать внимание на текстуру бумаги и наличие элементов защиты. Речь идет о трехмерной ленте синего цвета, микропечати и водяном знаке возле портрета Бенджамина Франклина.